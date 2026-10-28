நகராமல் ஒரே இடத்தில் நிற்கும் அர்னாப் புயல்.. கரையை கடப்பது எப்போது?
வங்கக்கடலில் உருவான 'அர்னாப்' தீவிர புயல் ஆந்திர கடலோர பகுதியை நோக்கி நகர்ந்து, கரையை கடக்கும் நிகழ்வின் போது நகராமல் ஒரே இடத்தில் நிலை கொண்டுள்ளது. இதனால் அர்னாப் புயல் முழுமையாக கரையை கடக்க மேலும் 3 மணி நேரம் வரை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்து உள்ளது.
நள்ளிரவு 12:30 மணியளவில் புயலின் மையப்பகுதி கரையை கடக்க தொடங்கிய நிலையில், பாபட்லா - விசாகப்பட்டினம் இடையே ஏனாம் அருகே மிகத் தீவிர புயலாக கரையைக் கடந்து வருகிறது. இதன்காரணமாக ஆந்திராவில் மணிக்கு 115 முதல் 125 கி.மீ வேகத்திலும், இடையிடையே 140 கி.மீ வேகத்திலும் பலத்த சூறாவளிக் காற்றுடன் கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது.
இந்த மோசமான வானிலை காரணமாக விசாகப்பட்டினம் மற்றும் விஜயவாடா இடையே விமானம் மற்றும் ரயில் சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது. மேலும், புயல் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் வதந்திகளை பரப்ப வேண்டாம் என ஒடிசா அரசு எச்சரித்துள்ளது. கடலோர மாவட்டங்களில் பேரிடர் மீட்புப்படையினர் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.