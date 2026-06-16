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அமெரிக்கா-ஈரான் ஒப்பந்தம்: கச்சா எண்ணெய் விலை $80-க்கு கீழ் வீழ்ச்சி அடைய வாய்ப்பு.. பெட்ரோல் விலை குறையுமா?
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் நாடுகளுக்கு இடையே முன்மொழியப்பட்டுள்ள புதிய உடன்படிக்கை வரும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று முறைப்படி கையெழுத்தாகி, ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக எவ்வித தடங்கலும் இன்றி கப்பல் போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கினால், அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று வாரங்களுக்குள் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் வழக்கம் போல் சீராகும் என்று இந்திய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுமட்டுமன்றி, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய்யின் முக்கிய விலை அளவுகோல் ஒரு பேரலுக்கு 80 டாலருக்கும் கீழே குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர்கள் கணித்துள்ளனர்.
மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவி வரும் பதற்றங்கள் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடும், விலையேற்றமும் காணப்பட்ட சூழலில், இந்த புதிய ஒப்பந்தம் உலக பொருளாதாரத்திற்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
உலகின் முக்கிய எண்ணெய் போக்குவரத்து பாதையான ஹார்முஸ் நீரிணையில் போக்குவரத்து சீராவது உலக நாடுகளுக்கு நிம்மதியை அளிக்கும். குறிப்பாக, தனது கச்சா எண்ணெய் தேவையில் பெரும்பகுதியை இறக்குமதி மூலம் பூர்த்தி செய்யும் இந்தியாவிற்கு, இந்த விலை வீழ்ச்சி பெரும் பொருளாதார நிம்மதியை தரும் என்றும், உள்நாட்டில் எரிபொருள் விலையை கட்டுக்குள் வைக்க இது உதவும் என்றும் நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
Edited by Siva
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அமெரிக்கா-ஈரான் ஒப்பந்தம்: கச்சா எண்ணெய் விலை $80-க்கு கீழ் வீழ்ச்சி அடைய வாய்ப்பு.. பெட்ரோல் விலை குறையுமா?
அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் நாடுகளுக்கு இடையே முன்மொழியப்பட்டுள்ள புதிய உடன்படிக்கை வரும் வெள்ளிக்கிழமை அன்று முறைப்படி கையெழுத்தாகி, ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக எவ்வித தடங்கலும் இன்றி கப்பல் போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கினால், அடுத்த இரண்டு முதல் மூன்று வாரங்களுக்குள் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் வழக்கம் போல் சீராகும் என்று இந்திய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.