புதன், 22 அக்டோபர் 2025
திருப்பதியில் கனமழை.. மழையிலும் குவிந்த பக்தர் வெள்ளம்! மழையில் நனைந்தபடி தரிசனம்..!

திருப்பதியில் கனமழை.. மழையிலும் குவிந்த பக்தர் வெள்ளம்! மழையில் நனைந்தபடி தரிசனம்..!
தீபாவளியை ஒட்டி வந்த தொடர் விடுமுறை காரணமாக, திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
 
தற்போது வங்கக்கடலில் நிலவும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக திருப்பதியில் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. குளிர்ந்த காற்று வீசியபோதும், பக்தர்கள், குறிப்பாக குழந்தைகளும் முதியவர்களும், மழையில் நனைந்தபடி நீண்ட நேரம் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனர். பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால், தங்குவதற்கு விடுதி கிடைக்காமல் பலரும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
 
இலவச நேரடி தரிசனத்தில் வந்த பக்தர்கள், சுமார் 15 மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். கனமழை மற்றும் குளிர்ச்சியான வானிலையும் பக்தர்களின் ஆன்மீக ஆர்வத்தை தடுக்கவில்லை.
 
லிவ் இன் உறவில் இருந்த காதல் ஜோடி மர்ம மரணம்.. 2 நாள் கழித்து சடலங்கள் மீட்பு..!

லிவ் இன் உறவில் இருந்த காதல் ஜோடி மர்ம மரணம்.. 2 நாள் கழித்து சடலங்கள் மீட்பு..!பெங்களூருவில் ஒரே வீட்டில் லிவ் இன் உறவில் வாழ்ந்த ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஜோடி சீமா நாயக் மற்றும் ராகேஷ் நாயக் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். சண்டை காரணமாக தற்கொலை செய்திருக்கலாம் என்று காவல்துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.

ஏறிய வேகத்தில் இறங்கும் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.2400 குறைவு..!

ஏறிய வேகத்தில் இறங்கும் தங்கம் விலை.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.2400 குறைவு..!தங்கம் விலை கடந்து சில நாட்களாக உச்சத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் இன்னும் ஒரு சில நாளில் ஒரு சவரன் தங்கம் ஒரு லட்ச ரூபாயை எட்டு விடும் என்று கணிக்கப்பட்டது.

முதலாளி மீதுள்ள கோபத்தால் 5 வயது சிறுவனை கொலை செய்த டிரைவர்.. ஒரு கொடூர சம்பவம்..!

முதலாளி மீதுள்ள கோபத்தால் 5 வயது சிறுவனை கொலை செய்த டிரைவர்.. ஒரு கொடூர சம்பவம்..!புதுடெல்லியின் நரேலா பகுதியில், ஒரு ஐந்து வயது சிறுவன் பழிவாங்கும் நோக்கில் கொடூரமாக கடத்திக் கொலை செய்யப்பட்டான். சிறுவனின் தந்தையின் டிரைவர் நீது என்பவரே இக்கொலையை செய்துள்ளார்.

விமானத்தில் 11 பீர் குடித்துவிட்டு இருக்கையில் சிறுநீர் கழித்த இளைஞர்.. ரூ.4 கோடி சம்பாதிக்கும் ஐடி ஊழியரின் அநாகரீக செயல்..!

விமானத்தில் 11 பீர் குடித்துவிட்டு இருக்கையில் சிறுநீர் கழித்த இளைஞர்.. ரூ.4 கோடி சம்பாதிக்கும் ஐடி ஊழியரின் அநாகரீக செயல்..!அமெரிக்காவில் ஆண்டுக்கு ரூ. 4 கோடிக்கும் மேல் சம்பாதிக்கும் ஒரு ஐஐடி பட்டதாரி இளைஞர், 16 மணி நேர விமானப் பயணத்தில் 11 பீர் பாட்டில்கள் குடித்துவிட்டு அநாகரிகமாக நடந்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

9 மாத குழந்தையுடன் பனி படர்ந்த சிகரத்தில் ஏறியதல் விபரீதம்: பெற்றோரின் பொறுப்பற்ற செயலுக்கு கண்டிப்பு!

9 மாத குழந்தையுடன் பனி படர்ந்த சிகரத்தில் ஏறியதல் விபரீதம்: பெற்றோரின் பொறுப்பற்ற செயலுக்கு கண்டிப்பு!போலந்தின் மிக உயரமான சிகரமான ரைசி மலையில் , ஒன்பது மாத குழந்தையுடன் லிதுவேனியன் தம்பதியினர் மேற்கொண்ட சாகசம், பொதுமக்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆபத்தான வானிலை, கடும் பனி மற்றும் எச்சரிக்கைகளையும் மீறி, எந்தவிதமான பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் இன்றி அவர்கள் மலையேற முயற்சித்துள்ளனர்.

