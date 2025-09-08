திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025
கன்னியாகுமரி கண்ணாடி பாலத்தில் விரிசல்: சுற்றுலா பயணிகள் அச்சம்!

கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலா பயணிகளை கவர்வதற்காக, திருவள்ளுவர் சிலை மற்றும் விவேகானந்தர் பாறைக்கு இடையே அமைக்கப்பட்ட கண்ணாடி இழை பாலத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இது சுற்றுலா பயணிகள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கண்ணாடி பாலத்தின் ஒரு பகுதியில் லேசான விரிசல் ஏற்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சிலர் அதை சாகசமாக கருதி, விரிசல் விழுந்த இடத்திற்கு அருகே நின்று செல்ஃபி எடுத்து வருகின்றனர். நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த மாவட்ட நிர்வாகம், அந்தப் பகுதியில் அட்டைகளை கொண்டு மூடி வைத்து, சுற்றுலா பயணிகளை எச்சரித்துள்ளது. இதைக் கண்ட மக்கள் அந்த இடத்தை அச்சத்துடன் கடந்து செல்கின்றனர்.
 
கடலில் அலைகள் சீற்றமாக இருக்கும்போது படகு போக்குவரத்து நிறுத்தப்படுவதால், பல சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர். இதை கருத்தில் கொண்டு, ரூ. 37 கோடி செலவில், 77 மீட்டர் நீளமும், 10 மீட்டர் அகலமும் கொண்ட கண்ணாடி பாலம் கட்டப்பட்டது. இந்த பாலம் அமைக்கப்பட்ட பிறகு, கன்னியாகுமரிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகரித்தது.
 
நான் இந்தியாவுக்கு வருகிறேன்.. பிரதமர் மோடியிடம் போன் செய்து தகவல் அளித்த பிரெஞ்ச் அதிபர்..!

நான் இந்தியாவுக்கு வருகிறேன்.. பிரதமர் மோடியிடம் போன் செய்து தகவல் அளித்த பிரெஞ்ச் அதிபர்..!இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையே அதிகரித்து வரும் உறவுகளின் மத்தியில், பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மாக்ரோன் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 2026-ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்கு வருகை தர உள்ளார். இதை அவரே பிரதமர் மோடியிடம் போன் செய்து உருதி செய்துள்ளார்.

ஜெயின் கோவிலில் ரூ.1 கோடி மதிப்பு தங்கக்கலசம் திருட்டு.. சில மணி நேரத்தில் திருடன் கைது..!

ஜெயின் கோவிலில் ரூ.1 கோடி மதிப்பு தங்கக்கலசம் திருட்டு.. சில மணி நேரத்தில் திருடன் கைது..!டெல்லியில் செங்கோட்டை அருகே நடைபெற்ற ஒரு மத நிகழ்ச்சியில், சுமார் ரூ. 1 கோடி மதிப்புள்ள தங்க கலசம் திருடு போனது தொடர்பாக, உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் ஹபூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

வெள்ளத்தை பார்வையிட்ட காங்கிரஸ் எம்பி.. சேறும் சகதியாக இருந்ததால் உள்ளூர் நபரின் முதுகில் ஏறி சென்ற கொடூரம்..!

வெள்ளத்தை பார்வையிட்ட காங்கிரஸ் எம்பி.. சேறும் சகதியாக இருந்ததால் உள்ளூர் நபரின் முதுகில் ஏறி சென்ற கொடூரம்..!பீகார் மாநிலத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை காங்கிரஸ் எம்.பி. தா்பிக் அன்வர் ஆய்வு செய்தபோது, உள்ளூர்வாசிகள் ஒருவரின் தோளில் அமர்ந்து சென்ற காணொளி, சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கடும் விமர்சனத்துக்குள்ளாகியுள்ளது.

இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை: மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!

இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை: மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்த வானிலை ஆய்வு மையம்..!சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, தமிழகத்தில் இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இதனால் அந்த மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலீடுகளை ஈர்க்கவே இல்லை.. நல்லா ட்ராமா பண்றாங்க! - அன்புமணி விமர்சனம்!

முதலீடுகளை ஈர்க்கவே இல்லை.. நல்லா ட்ராமா பண்றாங்க! - அன்புமணி விமர்சனம்!தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து சென்று வந்த நிலையில், அந்த பயணத்தில் முதலீடுகளே ஈர்க்கப்படவில்லை என அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

