புதன், 22 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 22 அக்டோபர் 2025 (10:08 IST)

லிவ் இன் உறவில் இருந்த காதல் ஜோடி மர்ம மரணம்.. 2 நாள் கழித்து சடலங்கள் மீட்பு..!

லிவ் இன் உறவில் இருந்த காதல் ஜோடி மர்ம மரணம்.. 2 நாள் கழித்து சடலங்கள் மீட்பு..!
பெங்களூருவில் ஒரே வீட்டில் லிவ் இன் உறவில் வாழ்ந்த ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஜோடி சீமா நாயக் மற்றும் ராகேஷ் நாயக் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். சண்டை காரணமாக தற்கொலை செய்திருக்கலாம் என்று காவல்துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.
 
ராகேஷ் பாதுகாவலர் நிறுவனத்திலும், சீமா பல்பொருள் அங்காடியிலும் பணிபுரிந்தனர். இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே இச்சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படும் நிலையில், வீட்டின் பூட்டை திறந்து துர்நாற்றம் வீசியதால், அண்டை வீட்டாரால் இந்த மரணங்கள் கண்டறியப்பட்டன.
 
முதற்கட்ட விசாரணையில், ராகேஷின் மதுப்பழக்கம் காரணமாக தம்பதி அடிக்கடி சண்டையிட்டு வந்தது தெரியவந்துள்ளது. இவர்களுடன் தங்கியிருந்த நண்பர், ஒரு சண்டைக்கு பின் வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளார்.
 
சண்டையின் விளைவாக முதலில் ராகேஷ் தற்கொலை செய்துகொண்ட பின், சீமாவும் தற்கொலை செய்துகொண்டிருக்கலாம் என காவல்துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.
 
காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, சடலங்களை உடற்கூறாய்வுக்கு அனுப்பியுள்ளனர். மரணத்திற்கான உண்மையான காரணம் குறித்து தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது 
 
 
Edited by Mahendran

உடுக்கை அடித்தால் தானாக திறக்கும் கோவில் நடை! ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் அதிசயத்தை காண குவிந்த மக்கள்!

உடுக்கை அடித்தால் தானாக திறக்கும் கோவில் நடை! ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் அதிசயத்தை காண குவிந்த மக்கள்!கர்நாடகாவில் உள்ள அம்மன் கோவிலில் திருவிழா அன்று உடுக்கை அடிக்கும்போது நடை தானாக திறப்பதை காண ஏராளமான பக்தர்கல் குவிந்தனர்.

H1B VISA தளர்வு: ஒருவழியாக மனமிறங்கிய அமெரிக்கா! - யார் யாருக்கு தெரியுமா?

H1B VISA தளர்வு: ஒருவழியாக மனமிறங்கிய அமெரிக்கா! - யார் யாருக்கு தெரியுமா?சமீபத்தில் அமெரிக்கா செல்லும் வெளிநாட்டினருக்கான H1B VISA பெறுவதற்கான கட்டணத்தை அதிகரித்த அமெரிக்கா தற்போது அதில் தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது.

கனடாவை தொடர்ந்து நேதன்யாகுவை கைது செய்ய காத்திருக்கும் நாடுகள்! - சிக்கலில் இஸ்ரேல் பிரதமர்!

கனடாவை தொடர்ந்து நேதன்யாகுவை கைது செய்ய காத்திருக்கும் நாடுகள்! - சிக்கலில் இஸ்ரேல் பிரதமர்!இஸ்ரேல் - காசா போரில் அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இஸ்ரேல் பிரதமர் கால் வைத்தால் கைது செய்யப்படுவார் என பல நாடுகளும் அறிவித்துள்ளன.

பீகார் தேர்தல்: 'இந்தியா' கூட்டணிக்குள் பிளவு; 10 தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டி..!

பீகார் தேர்தல்: 'இந்தியா' கூட்டணிக்குள் பிளவு; 10 தொகுதிகளில் கூட்டணி கட்சிகளை எதிர்த்து போட்டி..!பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான எதிர்க்கட்சிகளின் 'இந்தியா' கூட்டணியில் தொகுதி பங்கீட்டில் சுமுகமான உடன்பாடு எட்டப்படாமல் கடுமையான முரண்பாடு நிலவுகிறது. இதன் விளைவாக, கூட்டணிக்குள் உள்ள கட்சிகளே 10க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து போட்டியிட வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளன.

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்.. சிபிஐ-க்கு உதவ பெண் ஐ.ஜி உள்பட 2 அதிகாரிகள் நியமனம்.

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்.. சிபிஐ-க்கு உதவ பெண் ஐ.ஜி உள்பட 2 அதிகாரிகள் நியமனம்.கரூரில் நடந்த துயர சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு உள்ள நிலையில், சிபிஐ தனது விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது.

