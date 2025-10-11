சனி, 11 அக்டோபர் 2025
சனி, 11 அக்டோபர் 2025 (14:38 IST)

அமைச்சர் அமைச்சரின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்கு தடையா? கடும் கண்டனம்..!

ஆப்கானிஸ்தானின் தலிபான் அரசின் வெளியுறவு அமைச்சர் அமீர் கான் முட்டாக்கி, 6 நாட்கள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள நிலையில், புது டெல்லியில் உள்ள ஆப்கானிஸ்தான் தூதரகத்தில் அவர் நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பில் பெரும் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.
 
நேற்று நடந்த இந்த  செய்தியாளர் சந்திப்பில் பெண் பத்திரிகையாளர்கள் கலந்து கொள்ள அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த சம்பவம் குறித்து வெளியான காணொளிகளில் ஒரு பெண் செய்தியாளரும் இல்லாதது, சமூக வலைதளங்களில் கடுமையான கண்டனங்களை பெற்று வருகிறது.
 
இந்தச் சம்பவத்துக்குக் கண்டனம் தெரிவித்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப. சிதம்பரம், "பெண் பத்திரிகையாளர்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்ற ஆண் பத்திரிகையாளர்கள் அனைவரும், தங்கள் பெண் சகாக்களுக்கு ஆதரவாக சந்திப்பைப் புறக்கணித்து வெளிநடப்பு செய்திருக்க வேண்டும்" என்று தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் தெரிவித்தார்.
 
சர்வதேச அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கும் தலிபான் அரசின் அமைச்சரின் இந்த பயணத்தின்போது, இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் இடையே தூதரக உறவுகள், வணிகம் மற்றும் பொருளாதார கூட்டுறவு குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது. மேலும், ஆப்கானிஸ்தானில் மீண்டும் தூதரகம் அமைக்கப்படும் என்றும், வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளைப் புதுப்பிக்கப்படும் என்றும் இந்தியா உறுதியளித்துள்ளது.
 
 
அதிமுக கூட்டணிக்கு விஜய் வந்தால், பாஜகவை ஈபிஎஸ் கழட்டிவிட்டுவிடுவார்: டிடிவி தினகரன்

அதிமுக கூட்டணிக்கு விஜய் வந்தால், பாஜகவை ஈபிஎஸ் கழட்டிவிட்டுவிடுவார்: டிடிவி தினகரன்அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைப்பதன் மூலம் சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைய விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்தசூழலில், அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் கூறியுள்ள ஒரு கருத்து, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அகிலேஷ் யாதவின் ஃபேஸ்புக் கணக்கு முடக்கம்: பாஜக சதி என சமாஜ்வாதி கட்சி குற்றச்சாட்டு..!

அகிலேஷ் யாதவின் ஃபேஸ்புக் கணக்கு முடக்கம்: பாஜக சதி என சமாஜ்வாதி கட்சி குற்றச்சாட்டு..!உத்தர பிரதேச முன்னாள் முதல்வரும், சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவருமான அகிலேஷ் யாதவின் 80 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் பின் தொடரும் அதிகாரப்பூர்வ ஃபேஸ்புக் பக்கம் திடீரென முடக்கப்பட்ட சம்பவம் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் இன்று காலைள் அந்க் கணக்கு மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு வந்தது.

ராகுல் காந்தியும் நோபல் பரிசுக்கு தகுதியானவர்: காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர்

ராகுல் காந்தியும் நோபல் பரிசுக்கு தகுதியானவர்: காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர்வெனிசுலாவின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மரியா கொரினா மச்சாடோவுக்கு, ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக போராடியதற்காக நோபல் அமைதிப் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, காங்கிரஸின் செய்தி தொடர்பாளர் சுரேந்திர ராஜ்புத் ராகுல் காந்தியும் நோபல் பரிசுக்கு தகுதியானவர் என்ற கருத்தை அவர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

மனைவி கள்ளக்காதலனுடன் ஓடியதால் ஆத்திரம்.. 3 குழந்தைகளை கொன்ற தந்தை கைது!

மனைவி கள்ளக்காதலனுடன் ஓடியதால் ஆத்திரம்.. 3 குழந்தைகளை கொன்ற தந்தை கைது!தஞ்சாவூர் மாவட்டம், மதுக்கூர் அருகே கோபாலசமுத்திரம் கிராமத்தை சேர்ந்த ஹோட்டல் ஊழியர் வினோத்குமார். இவரது மனைவி நித்யா, சுமார் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு, தனது 3 குழந்தைகளான ஓவியா, கீர்த்தி, ஈஸ்வரன் ஆகியோரை பிரிந்து, திருவாரூரை சேர்ந்த ஒருவருடன் கள்ளக்காதலில் சென்றுவிட்டார்.

கூடுதலாக 100% வரி விதித்த டிரம்ப்.. மொத்தம் 130%.. என்னடா நடக்குது இங்கே..!

கூடுதலாக 100% வரி விதித்த டிரம்ப்.. மொத்தம் 130%.. என்னடா நடக்குது இங்கே..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், சீன பொருட்களுக்கு கூடுதலாக 100% வரி விதிக்கப்படும் என்று அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு, அமெரிக்கா-சீனா இடையேயான வர்த்தக போரின் தீவிரத்தை அதிகரித்துள்ளது.

