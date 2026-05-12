தொடர்புடைய செய்திகள்
- 5 மாநிலங்களில் 4ல் தாமரை மலரும்.. பாஜக தேசிய செய்தித்தொடர்பாளர் நம்பிக்கை
- தலைமை செயலாளர், உள்துறை செயலாளர் திடீர் மாற்றம்: தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி..!
- திருப்பரங்குன்றம் தீபம்: தலைமைச் செயலாளர், ஏடிஜிபி டிச. 17ல் ஆஜராக உத்தரவு
- பாஜகவால் என்னை தோற்கடிக்க முடியாது.. சவால் விடுத்த மம்தா பானர்ஜி..!
- என்னை வங்காளத்தில் குறிவைத்தால் மொத்த தேசத்தையும் குலுங்க வைப்பேன்: மம்தா பானர்ஜி
தேர்தல் அதிகாரியாக பணியாற்றியவருக்கு தலைமை செயலாளர் பதவி.. மேற்குவங்கத்தில் பரபரப்பு..!
மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் புதிய தலைமைச் செயலாளராக மனோஜ் அகர்வால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள செய்தி, அரசியல் மற்றும் நிர்வாக வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த விரிவான கட்டுரை இதோ:
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியாக பணியாற்றிய மனோஜ் அகர்வால் தற்போது அம்மாநிலத்தின் புதிய தலைமை செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள சுவேந்து அதிகாரி தலைமையிலான பாஜக அரசு, இந்த அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
1990-ஆம் ஆண்டு பேட்ச் ஐஏஎஸ் அதிகாரியான மனோஜ் அகர்வால், தேர்தல் காலத்தில் ஆற்றிய பணிகளுக்காக இந்த உயரிய பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.
இந்த நியமனம் அரசியல் ரீதியாக பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி இந் முடிவைக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது. தேர்தல் காலத்தில் நடுநிலையாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு அதிகாரி, தேர்தல் முடிந்தவுடன் ஆளுங்கட்சியின் மிக உயரிய நிர்வாக பதவிக்கு நியமிக்கப்படுவது ஜனநாயகத்தின் மீதான நம்பிக்கையை குலைப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.
தேர்தல் காலத்தில் சுமார் 91 லட்சம் வாக்காளர்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்கிய 'SIR' நடவடிக்கையில் மனோஜ் அகர்வாலின் பங்கு முக்கியமானது என சுட்டிக்காட்டும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ், இந்த நியமனத்தை ஒரு வெகுமதி என்று வர்ணித்துள்ளது.
Edited by Siva
மிஸ்டர் கிளீன் தான் முதல்வர் விஜய்யின் முதன்மை செயலாளர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?
தமிழக அரசியலில் தற்போது பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிகழ்வாக, தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்கள் மூத்த அரசியல் தலைவர்களை சந்தித்து வருவது அமைந்துள்ளது. அண்மையில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களைச் சந்தித்த விஜய், அதனைத் தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்களையும் அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார்.