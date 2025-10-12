ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 12 அக்டோபர் 2025 (10:42 IST)

ஆப்கன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரின் பேட்டியில் பெண் பத்திரிகையாளர்கள் அனுமதிக்கப்படாதது ஏன்? மத்திய அரசு விளக்கம்

ஆப்கன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரின் பேட்டியில் பெண் பத்திரிகையாளர்கள் அனுமதிக்கப்படாதது ஏன்? மத்திய அரசு விளக்கம்
ஆப்கானிஸ்தானின் தற்போதைய வெளியுறவு அமைச்சர் அமீர் கான் முத்தகி சமீபத்தில் புதுடெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது பெண் பத்திரிகையாளர்களை தடுத்ததினால் பெரும் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியுள்ளது. இதற்கு மத்திய அரசு விளக்கமளித்துள்ளது.
 
இந்திய பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, புதுடெல்லியில் உள்ள ஆப்கானிஸ்தான் தூதரகத்தில் அமீர் கான் முத்தகி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, பெண் பத்திரிகையாளர்கள் அவரது செய்தியாளர் சந்திப்பில் கலந்துகொள்ள அனுமதிக்கப்படவில்லை. இந்த சம்பவம் இந்தியாவில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பெண்கள் உரிமை ஆர்வலர்கள் மத்தியில் கடுமையான விமர்சனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த சர்ச்சைக்கு மத்திய வெளியுறவுத் துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது. அந்த விளக்கத்தில், "அந்தச் செய்தியாளர் சந்திப்பு முற்றிலும் ஆப்கானிஸ்தான் தூதரக வளாகத்திற்குள் நடந்தது. அதில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் இந்திய அரசுக்கு எந்தப் பங்கும் இல்லை" என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
 
ஆப்கன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஒருபுறம் இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தையும் அழகையும் பிரதிபலிக்கும் தாஜ்மஹாலை காண வருவதும், மறுபுறம் இந்திய மண்ணில் பெண்களின் உரிமைகளை மீறும் ஒரு செயலில் ஈடுபடுவதும் முரண்பாடாக இருப்பதாக அரசியல் நோக்கர்கள் சுட்டிக்காட்டி வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

5 பேரால் மருத்துவ கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்.. 3 பேர் கைது.. 2 பேர் தலைமறைவு..!

5 பேரால் மருத்துவ கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம்.. 3 பேர் கைது.. 2 பேர் தலைமறைவு..!மேற்கு வங்க மாநிலம், துர்காப்பூரில் தனியார் மருத்துவமனை அருகே, ஒடிசாவை சேர்ந்த இரண்டாம் ஆண்டு மருத்துவ கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 3 நபர்களை காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. மேலும் 2 பேர் தலைமறைவாக உள்ளனர்.

பீகாரில் காங்கிரஸ், பாஜக அல்லாத 3வது அணி.. ஒவைசி தீவிர முயற்சி..!

பீகாரில் காங்கிரஸ், பாஜக அல்லாத 3வது அணி.. ஒவைசி தீவிர முயற்சி..!எதிர்வரும் பிகார் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில், அசாதுதீன் ஓவைசி தலைமையிலான அனைத்து இந்திய மஜ்லிஸ்-இ-இட்டேஹதுல் முஸ்லிமீன் கட்சி, ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணிக்கு சவால் அளிக்கும் வகையில், வலுவான 3வது அணியை அமைக்க தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருகிறது.

ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைக்குள் புகுந்து ஒரண்டை இழுத்த பாகிஸ்தான்! - பதிலடி கொடுத்த தாலிபான்!

ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைக்குள் புகுந்து ஒரண்டை இழுத்த பாகிஸ்தான்! - பதிலடி கொடுத்த தாலிபான்!ஆப்கன் எல்லைக்குள் புகுந்து பாகிஸ்தான் நடத்திய தாக்குதலுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தானை தாக்கி பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

ஹிண்டென்பெர்க் அறிக்கையால் ரூ.8.8 லட்சம் கோடி இழப்பு! - அதானி வேதனை!

ஹிண்டென்பெர்க் அறிக்கையால் ரூ.8.8 லட்சம் கோடி இழப்பு! - அதானி வேதனை!முதலீட்டு ஆய்வு நிறுவனமான ஹிண்டென்பெர்கின் குற்றச்சாட்டால் பல லட்சம் கோடிகளை இழந்ததாக கௌதம் அதானி கூறியுள்ளார்.

தீபாவளி பயணம்: திடீரென 3 மடங்கு விலை உயர்ந்த ஆம்னி பஸ் டிக்கெட்டுகள்! - பயணிகள் அதிர்ச்சி!

தீபாவளி பயணம்: திடீரென 3 மடங்கு விலை உயர்ந்த ஆம்னி பஸ் டிக்கெட்டுகள்! - பயணிகள் அதிர்ச்சி!தீபாவளிக்கு பலரும் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல தயாராகி வரும் நிலையில் ஆம்னி பேருந்துகள் டிக்கெட் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com