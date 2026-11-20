ராஜஸ்தான் பஞ்சாயத்து தேர்தல்.. காங்கிரஸ் அபார வெற்றி.. பாஜகவின் பின்னடைவு எதை காட்டுகிறது?
ராஜஸ்தான் பஞ்சாயத்து தேர்தல்களின் வாக்கு எண்ணிக்கையில் காங்கிரஸ் கட்சி முன்னிலை வகித்து வருவதால், ஆளும் பாஜகவுக்கு கிராமப்புற வாக்கு வங்கியில் கடும் சவால் ஏற்பட்டுள்ளது.
பரத்பூர், சூரு உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் ஜில்லா பரிஷத் மற்றும் பஞ்சாயத்து சமிதி இடங்களில் காங்கிரஸ் முன்னிலை பெற்று வருகிறது. சூரு மாவட்டத்தில் 39 ஜில்லா பரிஷத் இடங்களில் காங்கிரஸ் 21 இடங்களையும், பாஜக 17 இடங்களையும் கைப்பற்றியுள்ளன; பரத்பூரில் 31 இடங்களில் காங்கிரஸ் 21 இடங்களில் வென்றுள்ளது.
முன்னதாக நடந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் பாஜக அதிக இடங்களை பெற்றாலும், சுயேச்சைகளின் எழுச்சியும் நெருக்கமான வாக்கு வித்தியாசமும் அக்கட்சிக்கு எச்சரிக்கையாக அமைந்தன. குறிப்பாக முதல்வர் பஜன்லால் ஷர்மாவின் சொந்த மாவட்டமான பரத்பூர் மாநகராட்சியில் சுயேச்சைகள் அதிக இடங்களை கைப்பற்றியிருந்தனர்.
2023 சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு தங்கள் அடிமட்ட கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த துடித்து வந்த காங்கிரஸுக்கு, இந்த கிராமப்புற வெற்றி பெரும் உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது. மூன்று ஆண்டுகளிலேயே பாஜக அரசு மக்கள் நம்பிக்கையை இழந்துவிட்டதாக ராஜஸ்தான் காங்கிரஸ் தலைவர் கோவிந்த் சிங் தோதஸ்ரா விமர்சித்துள்ளார். 2028 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னதாக இம்முடிவுகள் மாநிலத்தின் அரசியல் போக்கில் முக்கியமான சமிக்ஞையாக பார்க்கப்படுகின்றன.