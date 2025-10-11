சனி, 11 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 11 அக்டோபர் 2025 (12:40 IST)

ராகுல் காந்தியும் நோபல் பரிசுக்கு தகுதியானவர்: காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர்

ராகுல் காந்தியும் நோபல் பரிசுக்கு தகுதியானவர்: காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர்
வெனிசுலாவின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மரியா கொரினா மச்சாடோவுக்கு, ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக போராடியதற்காக நோபல் அமைதிப் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, காங்கிரஸின் செய்தி தொடர்பாளர் சுரேந்திர ராஜ்புத் ராகுல் காந்தியும் நோபல்  பரிசுக்கு தகுதியானவர் என்ற கருத்தை அவர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
இந்தியாவில் ஆளும் அரசின் 'சர்வாதிகாரத்திற்கு' எதிராக ராகுல் காந்தி போரிடுவதாக காங்கிரஸ் நீண்ட காலமாக கூறி வருகிறது. 'வாக்குத் திருட்டு,' வாக்காளர் நீக்கம், இடஒதுக்கீட்டை முடிவுக்கு கொண்டுவர முயற்சிப்பது போன்ற பல பிரச்சினைகளை ராகுல் காந்தி தொடர்ந்து எழுப்பி வருகிறார்.
 
வேலையின்மை, பொருளாதார பின்னடைவு, சிறுபான்மையினர் உரிமைகள் சமரசம், மாற்றுக் கருத்து நசுக்கப்படுவது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து, ராகுல் காந்தி தலைமையில் இந்தியா கூட்டணி ஜனநாயக உரிமைகளை பாதுகாக்கப் போராடி வருகிறது.
 
மச்சாடோவுக்கு நோபல் கிடைத்த இந்த சூழல், ராகுல் காந்தியின் போராட்டத்தை உலக அரங்கில் கவனத்திற்கு கொண்டுவர காங்கிரஸ் முனைவதை காட்டுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

மனைவி கள்ளக்காதலனுடன் ஓடியதால் ஆத்திரம்.. 3 குழந்தைகளை கொன்ற தந்தை கைது!

மனைவி கள்ளக்காதலனுடன் ஓடியதால் ஆத்திரம்.. 3 குழந்தைகளை கொன்ற தந்தை கைது!தஞ்சாவூர் மாவட்டம், மதுக்கூர் அருகே கோபாலசமுத்திரம் கிராமத்தை சேர்ந்த ஹோட்டல் ஊழியர் வினோத்குமார். இவரது மனைவி நித்யா, சுமார் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு, தனது 3 குழந்தைகளான ஓவியா, கீர்த்தி, ஈஸ்வரன் ஆகியோரை பிரிந்து, திருவாரூரை சேர்ந்த ஒருவருடன் கள்ளக்காதலில் சென்றுவிட்டார்.

கூடுதலாக 100% வரி விதித்த டிரம்ப்.. மொத்தம் 130%.. என்னடா நடக்குது இங்கே..!

கூடுதலாக 100% வரி விதித்த டிரம்ப்.. மொத்தம் 130%.. என்னடா நடக்குது இங்கே..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், சீன பொருட்களுக்கு கூடுதலாக 100% வரி விதிக்கப்படும் என்று அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு, அமெரிக்கா-சீனா இடையேயான வர்த்தக போரின் தீவிரத்தை அதிகரித்துள்ளது.

மீண்டும் உச்சத்தை தொட்ட தங்கம்: சவரன் ரூ.91,400-ஐ தாண்டியது!

மீண்டும் உச்சத்தை தொட்ட தங்கம்: சவரன் ரூ.91,400-ஐ தாண்டியது!அக்டோபர் மாதம் தொடங்கியதில் இருந்தே தங்கத்தின் விலை தொடர் ஏற்றத்தை சந்தித்து வருகிறது. நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரும் விலையால், சாமானிய மக்கள் நகை வாங்குவது என்பது சவாலான விஷயமாக மாறியுள்ளது.

அதிமுக நிகழ்ச்சிகளில் தவெக கொடியுடன் பங்கேற்க கூடாது: தவெக நிர்வாகி அதிரடி அறிவிப்பு..!

அதிமுக நிகழ்ச்சிகளில் தவெக கொடியுடன் பங்கேற்க கூடாது: தவெக நிர்வாகி அதிரடி அறிவிப்பு..!கடந்த சில நாட்களாக அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்தும் கூட்டங்களில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கொடியுடன் அக்கட்சியின் தொண்டர்கள் பங்கேற்று வருவது தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த கூட்டணிக்கான பேச்சுவார்த்தையின் ஒரு பகுதியாகவே இது பார்க்கப்பட்டது. எடப்பாடி பழனிசாமியும் கூட இது குறித்து, "கூட்டணிக்கு பிள்ளையார் சுழி போட்டு ஆகிவிட்டது" என்று கூறியதும் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

பல போர்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து ட்ரம்புக்கு நோபல் பரிசு இல்லையா? வெள்ளை மாளிகை கண்டனம்

பல போர்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து ட்ரம்புக்கு நோபல் பரிசு இல்லையா? வெள்ளை மாளிகை கண்டனம்அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்புக்கு இந்த ஆண்டுக்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்படாததற்கு வெள்ளை மாளிகை கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com