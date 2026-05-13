Last Modified: Wednesday, 13 May 2026 (15:57 IST)

கேரளாவில் முதல்வர் யார்?.. 8 நாட்களாகியும் முடிவெடுக்க முடியாமல் திணறும் காங்கிரஸ்..

கேரளாவில் உள்ள 140 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணி 102 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கிறது. தேர்தல் தேதி அறிவித்ததில் இருந்து காங்கிரஸ் கூட்டணியில் யார் முதல்வர் வேட்பாளர் என அறிவிக்கவில்லை.

தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெற்ற பிறகும் இப்போது வரை யார் முதல்வர் என அறிவிக்காமல் இருக்கிறார்கள். கடந்த 10ம் தேதி அங்கு பதவி ஏற்பு விழா நடக்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.. ஆனால், யார் முதல்வர் என்பதில் இப்போது வரை இழுபறி நீடித்து வருகிறது..

எதிர்கட்சி தலைவர், பி.டி சதீசன், மூத்த தலைவர் ரமேஷ் சென்னிதலா, காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் கேசி வேணுகோபால் ஆகிய மூன்று பேரும் போட்டியில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. கேரளாவில் காங்கிரஸ் மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளிடையே நிலவும் கோஷ்டி பூசல் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு முதல்வரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் காங்கிரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அனேகமாக இன்னும் ஒரு நாளில் ராகுல் யார் முதலமைச்சர் என்கிற முடிவை எடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது..

