செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
மோடியின் பிறந்த நாள் ஒரு கருப்பு நாள்: காங்கிரஸ் பெண் எம்பி விமர்சனம்..!

காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் பிரணிதி ஷிண்டே, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்தநாளை கருப்பு நாள் என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
 
மகாராஷ்டிராவில் முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவீசை சந்தித்த பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், நாடு அறிவிக்கப்படாத அவசரநிலையை நோக்கி செல்வதாகவும், எதிர்க்கட்சிகளின் குரல்கள் நசுக்கப்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார்.
 
எதிர்க்கட்சிகளை பேச அனுமதிப்பதில்லை என்றும், வாக்குகள் திருடப்படுவதாகவும் ஷிண்டே குறிப்பிட்டார். பத்திரிகை சுதந்திரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ஊடகங்கள் மோடிக்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாகவும் அவர் விமர்சித்தார். விவசாயிகளின் போராட்டங்கள் புறக்கணிக்கப்படுவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
 
பாகிஸ்தானுடன் சண்டை போடும் அதே வேளையில், அவர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறோம் என்றும், இந்திய வீரர்களுக்கு பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்க அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
சோலாப்பூர் மாவட்டத்தில் மழையால் ஏற்பட்ட பயிர் சேதங்களுக்கு அரசு உடனடியாக இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்று ஷிண்டே வலியுறுத்தினார். கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக சோலாப்பூர் நகராட்சித் தேர்தல்கள் நடத்தப்படாதது ஜனநாயகப் படுகொலை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
இன்றிரவு 18 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கனமழை.. வெளியே செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை..!

இன்றிரவு 18 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கனமழை.. வெளியே செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கை..!சென்னையில் உள்ள வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், தமிழ்நாட்டின் 18 மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது. இந்த மழை இன்றும், இரவு 7 மணி வரையும் பெய்யக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஏற்கனவே 3 குழந்தைகள்.. இன்று ஒரே பிரசவத்தில் 4 குழந்தைகள்.. மொத்தம் 7 குழந்தைகள்..!

ஏற்கனவே 3 குழந்தைகள்.. இன்று ஒரே பிரசவத்தில் 4 குழந்தைகள்.. மொத்தம் 7 குழந்தைகள்..!மகாராஷ்டிர மாநிலம் சத்தாராவைச் சேர்ந்த 27 வயதுப் பெண் காஜல், ஏற்கெனவே மூன்று குழந்தைகள் பெற்றுள்ள நிலையில், இன்று ஒரே பிரசவத்தில் நான்கு குழந்தைகளை பெற்றெடுத்துள்ளார். இதன் மூலம் அவருக்கு ஏழு குழந்தைகள் உள்ளனர்.

தவெக தலைவர் விஜய் சுற்றுப்பயணத்தில் திடீர் மாற்றமா? என்ன காரணம்?

தவெக தலைவர் விஜய் சுற்றுப்பயணத்தில் திடீர் மாற்றமா? என்ன காரணம்?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், தனது அரசியல் பயணத்தை மாற்றி அமைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பாமகவினர் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும்! மேடையில் அறிவுறுத்திய உதயநிதி ஸ்டாலின்!?

பாமகவினர் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும்! மேடையில் அறிவுறுத்திய உதயநிதி ஸ்டாலின்!?பாமகவில் ராமதாஸ் அன்புமணி இடையே பிரச்சினை நிலவி வரும் நிலையில் பாமகவினர் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியுள்ளது வைரலாகியுள்ளது.

சிவாஜிநகர் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு புனித மேரி என பெயர் மாற்றமா? அமைச்சர் விளக்கம்..!

சிவாஜிநகர் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு புனித மேரி என பெயர் மாற்றமா? அமைச்சர் விளக்கம்..!பெங்களூருவில் உள்ள சிவாஜிநகர் மெட்ரோ நிலையத்திற்கு 'புனித மேரி'யின் பெயரை வைப்பதற்கான முன்மொழிவு தொடர்பாக எழுந்த சர்ச்சைகளுக்கு, சிவாஜிநகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரிஸ்வான் அர்ஷத் விளக்கமளித்துள்ளார். மெட்ரோ நிலையத்தின் பெயர் மாற்றப்படாது என்று அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

