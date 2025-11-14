வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025
Written By Bala
Last Modified: வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025 (12:47 IST)

பீகார் தேர்தலில் காங்கிரஸ் படு தோல்வி!.. 4 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை...

பீகார் தேர்தலில் காங்கிரஸ் படு தோல்வி!.. 4 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை...
பீகாரில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்குகள் இன்று காலை முதல் எண்ணப்பட்டு வருகிறது. துவக்கம் முதலே பாஜக தலைமையிலான என்.டி.ஏ கூட்டணி முன்னிலை வகித்து வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி இந்திய கூட்டணி 193 தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருக்கிறது.
 
காங்கிரசும் தேஜஸ்வி யாதவ், இடதுசாரிகள் உள்ளிட சில கட்சிகள் இணைந்து போட்டியிட்ட இந்தியா கூட்டணி 45 தொகுதிகளில் மட்டுமே முன்னிலை வகித்து வருகிறார்கள். துவக்கத்தில் இந்தியா கூட்டணி நிறைய தொகுதிகளில் முன்னிலையில் இருந்தாலும் போகப்போக பின்தங்கியது.
 
அதிலும் காங்கிரஸ் இந்த தேர்தலில் படுதோல்வி அடைந்திருக்கிறது. பீகார் தேர்தலில் காங்கிரஸ் தனியாக 61 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டது. கடந்த தேர்தலில் 19 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் தற்போது 4 இடங்களில் மட்டுமே முன்னிலை வகித்து வருகிறது. அதேபோல், தேஜஸ் யாதவின் RJD கட்சி 32 இடங்களிலும், இடதுசாரிகள் 8 இடங்களிலும் முன்னிலையில் இருக்கிறார்கள்.
 
காங்கிரஸின் படுதோல்வியாக இது பார்க்கப்படுகிறது. 193 தொகுதிகளில் என்.டி.ஏ கூட்டணி முன்னணியில் இருப்பதால் பீகாரில் பாஜக கூட்டணி ஆட்சியில் அமைப்பது உறுதியாகியிருக்கிறது. பீகாரில் மீண்டும் முதல்வராக நிதீஷ் குமாரை தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் என பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள்.

கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கு.. அனைத்து ஆவணங்களும் திருச்சிக்கு மாற்றம்!

கரூர் தவெக கூட்ட நெரிசல் வழக்கு.. அனைத்து ஆவணங்களும் திருச்சிக்கு மாற்றம்!கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் 27 அன்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தால் 49 பேர் உயிரிழந்தனர் மற்றும் 110 பேர் காயமடைந்தனர். இந்த துயர சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு ஆவணங்கள், சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, கரூர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து திருச்சி நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

20 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிடாமல் முதலமைச்சராகும் நிதிஷ்குமார்.. இந்த முறையும் அப்படித்தான்..!

20 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிடாமல் முதலமைச்சராகும் நிதிஷ்குமார்.. இந்த முறையும் அப்படித்தான்..!பிகாரின் நீண்டகால முதல்வரான ஐக்கிய ஜனதா தளத்தின் தலைவர் நிதீஷ் குமார், கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நேரடியாக போட்டியிடவில்லை. அதற்கு பதிலாக அவர் சட்ட மேலவை உறுப்பினராகவே நீடித்துவருகிறார்.

புலி இன்னமும் சக்தியோடு தான் உள்ளது: நிதிஷ் குமார் இல்ல வாசலில் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டரால் பரபரப்பு!

புலி இன்னமும் சக்தியோடு தான் உள்ளது: நிதிஷ் குமார் இல்ல வாசலில் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டரால் பரபரப்பு!பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை தொடங்கிய நிலையில், தற்போதைய முன்னிலை நிலவரங்கள் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு சாதகமாக உள்ளன. இந்தச் சூழலில், முதலமைச்சர் நிதீஷ் குமாரின் இல்ல வாசலில் அவரது ஆதரவாளர்களால் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் சுவரொட்டிகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல்: மண்ணை கவ்விய பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி..!

பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல்: மண்ணை கவ்விய பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி..!பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. ஆரம்பகட்ட நிலவரப்படி, தேர்தல் வியூக நிபுணர் பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சி 5 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு புதிய பொறுப்பு.. துரைமுருகன் அறிவிப்பு..!

திமுகவில் இணைந்த மைத்ரேயனுக்கு புதிய பொறுப்பு.. துரைமுருகன் அறிவிப்பு..!அதிமுக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மைத்ரேயனுக்கு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் புதிய பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

