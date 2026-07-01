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Last Updated : Wednesday, 1 July 2026 (08:33 IST)

கமர்ஷியல் சிலிண்டர் விலை குறைப்பு.. ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் நிம்மதி..

gas cylinder
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (08:32 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (08:33 IST)
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பொதுமக்களுக்கும் குறிப்பாக உணவகங்கள் மற்றும் விடுதி உரிமையாளர்களுக்கும் பெரும் நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான 19 கிலோ எடையுள்ள எல்பிஜி  கேஸ் சிலிண்டர்களின் விலை கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
சர்வதேச சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப இந்த விலை குறைப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் தலைநகரான டெல்லியில் வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டரின் விலை 183 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டு, தற்போது 2,930 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 
 
இதேபோல், தமிழகத் தலைநகரான சென்னையிலும் இதன் விலை அதிரடியாகக் குறைந்துள்ளது. சென்னையில் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக சிலிண்டரின் விலை 172.50 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டு, தற்போது 3,106 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. 
 
இந்த திடீர் விலை குறைப்பு காரணமாக உணவகங்களில் உணவுப் பண்டங்களின் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதாகப் பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இந்த மாத தொடக்கத்தில் கிடைத்துள்ள இந்த விலை வீழ்ச்சி வணிகர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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