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கமர்ஷியல் சிலிண்டர் விலை குறைப்பு.. ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் நிம்மதி..
பொதுமக்களுக்கும் குறிப்பாக உணவகங்கள் மற்றும் விடுதி உரிமையாளர்களுக்கும் பெரும் நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், வணிகப் பயன்பாட்டிற்கான 19 கிலோ எடையுள்ள எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர்களின் விலை கணிசமாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்வதேச சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப இந்த விலை குறைப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நாட்டின் தலைநகரான டெல்லியில் வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டரின் விலை 183 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டு, தற்போது 2,930 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதேபோல், தமிழகத் தலைநகரான சென்னையிலும் இதன் விலை அதிரடியாகக் குறைந்துள்ளது. சென்னையில் 19 கிலோ எடை கொண்ட வணிக சிலிண்டரின் விலை 172.50 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டு, தற்போது 3,106 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.
இந்த திடீர் விலை குறைப்பு காரணமாக உணவகங்களில் உணவுப் பண்டங்களின் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளதாகப் பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இந்த மாத தொடக்கத்தில் கிடைத்துள்ள இந்த விலை வீழ்ச்சி வணிகர்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
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கமர்ஷியல் சிலிண்டர் விலை குறைப்பு.. ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் நிம்மதி..
பெரம்பூர் தொகுதி மக்களின் குறை கேட்ட தனி செயலி.. தனி அலுவலகம்.. திறந்து வைக்கிறார் முதல்வர் விஜய்..
பெரம்பூர் தொகுதி மக்களின் குறைகளை உடனுக்குடன் தீர்த்து வைக்கும் நோக்கில், ஒரு புதிய பிரத்யேக மொபைல் செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் செயலியின் மூலம் பொதுமக்கள் தங்கள் பகுதியில் உள்ள குடிநீர், சாலை, மின்சாரம் மற்றும் துப்புரவு போன்ற பல்வேறு அடிப்படைப் பிரச்சினைகள் குறித்த புகார்களை மிக எளிதாகப் பதிவு செய்ய முடியும்.
திமுக மறுசீரமைப்பு குழு அமைப்பு.. 10 பேர் கொண்ட குழுவில் இருப்பவர்கள் யார் யார்?
திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அடுத்த கட்ட பயணத்தை முன்னெடுத்து செல்லும் நோக்கில், கட்சியின் தலைவர் மற்றும் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு புதிய 'கழக மறுசீரமைப்பு ஆலோசனை குழுவை' அமைத்துள்ளார். "உடன்பிறப்புகளின் குரல்களைக் கேட்டேன்; ஆய்வறிக்கைகளைப் படித்தேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர், கட்சியின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக இந்த அதிரடி முடிவை எடுத்துள்ளார்.