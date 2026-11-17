சோனியா காந்தி புத்தக நிகழ்வு.. ராகுல் பக்கத்தில் முதல் வரிசையில் முதல்வர் விஜய்.. ரேவந்த் ரெட்டி, டிகே சிவகுமார் பின்வரிசையில்..
டெல்லியில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில், தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்ற விதம் தற்போது தேசிய மற்றும் மாநில அரசியலில் முக்கியப் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
இந்த விழாவில் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு அருகில் முதல் வரிசையில் முதலமைச்சர் விஜய் அமர வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும், அதே சமயம் காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்களின் முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி மற்றும் துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார் ஆகியோர் பின்வரிசையில் அமர்ந்திருந்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த இருக்கை ஒதுக்கீடு குறித்துத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் பல்வேறு கருத்துகளை பகிர்ந்து வருகின்றனர். தேசிய அளவில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு காங்கிரஸ் தலைமை அளித்துள்ள இந்த முக்கியத்துவம், வரும் காலங்களில் தேசிய அரசியலில் ஏற்படப்போகும் புதிய கூட்டணிகள் அல்லது அரசியல் நகர்வுகளுக்கான முன்னோட்டமாக இருக்கலாம் என்று தவெக ஆதரவாளர்கள் கருதுகின்றனர். தென்னிந்திய அரசியலில் ஒரு வலுவான தலைவராக விஜய் உருவெடுத்துள்ளதையே இந்த நிகழ்வு காட்டுவதாக அவர்கள் பெருமிதம் தெரிவிக்கின்றனர்.
மறுபுறம், இது ஒரு புத்தக வெளியீட்டு விழா என்பதால், விருந்தினர்களின் வருகை மற்றும் விழா ஏற்பாட்டாளர்களின் திட்டமிடலுக்கு ஏற்பவே இருக்கைகள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர். சாதாரண நிகழ்வின் இருக்கை அமைப்பை வைத்து பெரிய அரசியல் கணக்குகளைப் போடத் தேவையில்லை என்றும், காங்கிரஸ் கட்சியின் உள்விவகாரங்களுக்கும் இதற்கும் தொடர்பில்லை என்றும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.