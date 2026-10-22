7 நாட்களுக்கு பின் 2 கரப்பான்பூச்சிகளுக்கு ஜாமின்.. போராட்டம் செய்ய மாட்டோம் என வாக்குறுதி...
டெல்லி திகார் சிறையில் ஏழு நாட்கள் சிறைவாசத்திற்கு பிறகு, காகரோச் ஜனதா கட்சி தலைவர்களான சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோர் நேற்று விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.
பொது அமைதியைக் குலைக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் கடந்த அக்டோபர் 14 அன்று தடுப்பு நடவடிக்கையாக இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். அவர்களின் காவலை மேலும் மூன்று நாட்களுக்கு நீட்டிக்கக் கோரிய காவல்துறையின் மனுவைச் சிறப்பு நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட் தள்ளுபடி செய்தார்.
நீதிமன்றத்தில் தாங்கள் வெளியிட்ட கருத்துகளுக்கு நிபந்தனையற்ற மன்னிப்புக்கோரிய இருவரும், எதிர்காலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கைக் காப்பாற்றுவதாகவும், பொது அமைதிக்குக் குந்தகம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட மாட்டோம் என்றும் வாக்குறுதி அளித்தனர்.
மேலும் ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்துவது குறித்தும் நிபந்தனைகளை ஏற்க ஒப்புக்கொண்டனர். இதை பரிசீலித்த நீதிமன்றம், தலா ரூ. 50,000 சொந்த மற்றும் ஆள் ஜாமீன் தொகையின் அடிப்படையில் அவர்களை விடுதலை செய்ய உத்தரவிட்டது. இந்த வழக்கின் அடுத்த விசாரணை வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது.