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Written By SIVA SIVA

ஜந்தர் மந்தர் பகுதிக்குள் சுவரேறி குதித்த சிஜேபி தலைவர்கள் கைது.. டெல்லியில் பரபரப்பு...

டெல்லி போராட்டம்
Written By: SIVA
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (11:09 IST)
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போராட்டங்களுக்கான அனுமதியை டெல்லி காவல்துறை ரத்து செய்துள்ள ஜந்தர் மந்தர் பகுதிக்குள், அதன் நுழைவு வாயில் சுவரேறி குதித்து அத்துமீறி நுழைய முயன்ற சிஜேபி  தலைவர்கள் சௌரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரான்கா ஆகியோரை டெல்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. இவர்களுடன் அஜிங்க்யா ஷிண்டே உள்ளிட்ட சில தொண்டர்களும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்த அனுமதி கோரி சிஜேபி அமைப்பு தொடர் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், அப்பகுதி போராட்ட தளமாக இருப்பதற்கான தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
இதையும் மீறி சுவரேறி குதித்த சிஜேபி தலைவர்கள், அங்கு முழக்கங்களை எழுப்பியுள்ளனர். இதுதொடர்பான வீடியோக்களை அவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்ட நிலையில், காவல்துறை இவர்களை உடனடியாக கைது செய்துள்ளது. மேலும், இவர்கள் மீது சட்டப்பூர்வமான எப்ஐஆர் பதிவு செய்யவும் காவல்துறை தீவிர பரிசீலனை செய்து வருகிறது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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