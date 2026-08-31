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  4. CJP Delhi March on Teachers’ Day: Supreme Court Refuses to Restrict September 5 Protest
Written By SIVA SIVA

டெல்லியில் ஆசிரியர் தினத்தில் சிஜேபி பேரணி.. தடை விதிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு..

CJP
Written By: SIVA
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (13:56 IST)
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டெல்லியில் ஆசிரியர் தினமான செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் நடைபெறவிருந்த பேரணிக்கு உச்சநீதிமன்றம் தடை விதிக்க மறுத்துள்ளது. பேரணியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நீதிமன்றம் நிராகரித்ததுடன், நிகழ்வின்போது சட்டம்-ஒழுங்கை பாதுகாப்பது அரசின் பொறுப்பு என்றும் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு கல்வி தொடர்பான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த பேரணி நடத்தப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக அரசு பள்ளிகளின் தரம், மாணவர்களுக்கான கல்வி வசதிகள், ஆசிரியர்களின் பணிச்சூழல் உள்ளிட்ட விவகாரங்களை முன்வைத்து CJP இந்த போராட்டத்தை நடத்துகிறது.
 
செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி டெல்லியில் பேரணி நடைபெறுவதால், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் குறித்து கேள்விகள் எழுந்திருந்தன. இதன் பின்னணியில் பேரணிக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில், உச்சநீதிமன்றம் அதனை ஏற்கவில்லை.
 
அதேநேரத்தில், பெரிய அளவில் மக்கள் கூடும் நிகழ்வாக இருப்பதால் எந்தவித அசம்பாவிதமும் ஏற்படாத வகையில் அரசு தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. பேரணியில் பங்கேற்பவர்களின் உரிமைகளையும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பையும் சமநிலையுடன் கையாள வேண்டிய பொறுப்பு நிர்வாகத்துக்கு உள்ளது.
 
இதனால், ஆசிரியர் தினமான செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள CJP பேரணி தில்லி அரசியல் மற்றும் சமூக வட்டாரங்களில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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