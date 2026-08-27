நேபாளம் பேரழிவு எதிரொலி.. சீனா கட்டிவரும் அணையால் இந்தியாவுக்கு ஆபத்தா?
நேபாளம் மற்றும் திபெத் எல்லைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளம், சீனா கட்டி வரும் பிரமாண்ட மெடோக் அணை குறித்த அச்சத்தை மீண்டும் எழுப்பியுள்ளது. நிலநடுக்கம் அல்லது பனிச்சரிவு காரணமாக ஏற்பட்டதாக கூறப்படும் வெள்ளத்தில் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், நூற்றுக்கணக்கானோர் காணாமல் போயுள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, இந்திய எல்லைக்கு அருகே யார்லுங் சாங்போ ஆற்றின் குறுக்கே சீனா கட்டி வரும் 60,000 மெகாவாட் மெடோக் அணை குறித்து நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த ஆறு இந்தியாவுக்குள் நுழைந்ததும் சியாங் என்றும், பின்னர் பிரம்மபுத்திரா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
நிலநடுக்கம் ஏற்படக்கூடிய இமயமலை பகுதியில் இவ்வளவு பெரிய அணை அமைப்பது எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பது நிபுணர்களின் கவலையாக உள்ளது. சீன அரசின் புவியியல் ஆய்வுடன் தொடர்புடைய ஆய்வாளர்களும் அணை அமைக்கப்படும் பகுதியில் செயல்பாட்டில் உள்ள நிலநடுக்கப் பிளவு இருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அணை கட்டி முடிக்கப்பட்டால், நீரின் ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் திறன் சீனாவுக்கு அதிகரிக்கலாம் என்றும், இதனால் அருணாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் அசாம் பகுதிகளில் வெள்ளம், விவசாயம் மற்றும் நீர்வள பாதுகாப்பு தொடர்பான சிக்கல்கள் உருவாகலாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அச்சுறுத்தலை எதிர்கொள்ள இந்தியாவும் சியாங் ஆற்றில் 11,000 மெகாவாட் அளவிலான பல்நோக்கு திட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகிறது. அதேநேரம், எல்லை தாண்டிய நதிகளில் நீரியல் தகவல்களை உடனுக்குடன் பகிர்ந்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகியுள்ளது.
Edited by Siva