  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. change in leader of national congress soon
Written By
Last Modified: Thursday, 11 June 2026 (11:40 IST)

அகில இந்திய காங்கிரஸுக்கு புதிய தலைவர்!.. லிஸ்டில் ப.சிதம்பரம் பெயர்!...

congress
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (11:40 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (11:43 IST)
google-news
கடந்த மூன்று பாராளுமன்ற தேர்தல்களிலும் காங்கிரஸ் தோல்வியடைந்தது. மாறாக நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக வெற்றி பெற்று மத்தியில் ஆட்சி அமைத்து வருகிறது. அதாவது கடந்த மூன்று தேர்தலிலும் வெற்றி பெற்று நரேந்திர மோடியே பிரதமராக நீடித்து வருகிறார்.
 
கடந்த மூன்று தேர்தலிலும் வட இந்திய மக்கள் பாஜகவையே ஆதரித்து வாக்களித்து வருகிறார்கள். இதன் காரணமாக கடந்த மூன்று தேர்தலிலும் ராகுல் காந்தி எதிர்கட்சி தலைவராகவே இருக்கிறார். அவர் பாஜக அரசையும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் செயல்பாடுகளையும் கடுமையாக விமர்சித்தும் கூட வாக்குகள் காங்கிரஸ் பக்கம் செல்லவில்லை..
 
இந்நிலையில்தான், அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியிலிருந்து மல்லிகார்ஜுனா கார்கே விரைவில் மாற்றப்படலாம் என சொல்லப்படுகிறது. அடுத்த தலைவருக்கான பரிசீலனை பட்டியலில் பா.சிதம்பரம் பெயரும் அடிபடுகிறது. பா.சிதம்பரத்திற்கு அந்த பதவி சொல்லவில்லை என்றால் கர்நாடக முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையாவுக்கு செல்ல வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் செய்திகள் வெளிவந்துள்ளது.
 

நேரு சாதனையை மோடி முறியடித்துவிட்டார் என்பது பிழை: ப சிதம்பரம்

நேரு சாதனையை மோடி முறியடித்துவிட்டார் என்பது பிழை: ப சிதம்பரம்நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொடர்ந்து பாரத பிரதமராக நீடிப்பதை பாராட்டியுள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப. சிதம்பரம், அதே நேரத்தில் ஜவாஹர்லால் நேருவின் சாதனையை அவர் முறியடித்துவிட்டார் என்று கூறுவது பிழையானது என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய்.. டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்த கருத்து இதுதான்...!

நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய்.. டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்த கருத்து இதுதான்...!இன்று டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் கலந்து கொள்வது குறித்து, தி.மு.க. செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

பிரியாணி டேட் விவகாரம் : இன்ஸ்டாவை மூடிய நகைச்சுவை நடிகர் பிரணித் மோர்

பிரியாணி டேட் விவகாரம் : இன்ஸ்டாவை மூடிய நகைச்சுவை நடிகர் பிரணித் மோர்சமூக வலைதளங்களில் கடந்த சில தினங்களாக "ரூ.370 பிரியாணி டேட் விவகாரம் மிகப்பெரிய சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. பெண்களின்

காங்கிரஸ் உடன் இணைகிறதா திரிணாமுல் காங்கிரஸ்? சோனியா காந்தியுடன் மம்தா ஆலோசனை?

காங்கிரஸ் உடன் இணைகிறதா திரிணாமுல் காங்கிரஸ்? சோனியா காந்தியுடன் மம்தா ஆலோசனை?தேசிய அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில், காங்கிரஸ் கட்சியுடன் அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இணைய போவதாக சமூக வலைத்தளங்களிலும் ஊடகங்களிலும் பரவலாக தகவல்கள் வெளியாகின. டெல்லியில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியை, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி நேரில் சந்தித்து நீண்ட நேரம் ஆலோசனை நடத்தியதை தொடர்ந்து இந்த வதந்திகள் காட்டுத்தீயாய் பரவின.

ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மேடம்..! இனிமே எந்த பயமும் இல்லாமல் நாங்க தைரியமா வீதில நடப்போம். சிங்கப்பெண்ணிடம் நன்றி சொன்ன பெண்

ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மேடம்..! இனிமே எந்த பயமும் இல்லாமல் நாங்க தைரியமா வீதில நடப்போம். சிங்கப்பெண்ணிடம் நன்றி சொன்ன பெண்தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பை நூறு சதவீதம் உறுதி செய்யும் நோக்கில், முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் உத்தரவின்படி ‘சிங்கப்பெண்’ சிறப்பு அதிரடிப்படை உருவாக்கப்பட்டது. இந்த அதிரடிப்படை தற்பொழுது மாநிலத்தின் முக்கிய நகரங்களில் தங்களது அதிரடி பணியை தொடங்கியுள்ளது.