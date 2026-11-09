ஊழலை ஒழிக்க 500 ரூபாய் நோட்டை ரத்து பண்ணனும்!.. சந்திரபாபு நாயுடு அட்வைஸ்....
2016ம் ஆண்டு நவம்பர் 8ம் தேதி இரவு திடீரென இந்தியாவில் நடைமுறையில் இருக்கும் 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகள் உடனடியாக செல்லாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்தார். கருப்பு பணம், ஊழல் மற்றும் கள்ளநோட்டு புழக்கத்தை ஒழிப்பதுடன் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளை ஊக்குவிக்கவே இந்த அறிவிப்பு வெளியானதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது. அனால், இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் பல மாதங்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்கள். வங்கி ஊழியர்களும் மிகவும் சிரமப்பட்டார்கள்..
தற்போது 100, 200, 500 ரூபாய் நோட்டுகள் மட்டுமே புழக்கத்தில் இருக்கிறது. இந்நிலையில் 500 ரூபாய் நோட்டை ஒழிக்க வேண்டும் என ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார்.
இந்தியாவில் ஊழலை ஒழிக்க ரூ.500 மற்றும் 2000 போன்ற உயர் மதிப்புள்ள நோட்டுகளை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என அவர் கூறியிருக்கிறார். பண பரிவர்த்தனைகளுக்கு ரூ.100 மற்றும் 200 நோட்டுகள் மட்டுமே போதுமானது என்றும் மக்கள் முழுமையாக டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கு மாற வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.
இந்தியாவில் ஊழலை ஒழிக்க ரூ.500 மற்றும் 2000 போன்ற உயர் மதிப்புள்ள நோட்டுகளை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என அவர் கூறியிருக்கிறார். பண பரிவர்த்தனைகளுக்கு ரூ.100 மற்றும் 200 நோட்டுகள் மட்டுமே போதுமானது என்றும் மக்கள் முழுமையாக டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளுக்கு மாற வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.