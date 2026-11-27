மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை 50 சதவீதம் உயர்த்த திட்டம்...Delimitation பில் பாஸ் ஆகுமா?
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் இருந்து தொகுதி மறுவரையறையை பிரிப்பது மற்றும் அனைத்து மாநிலங்களிலும் மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை சீராக 50 சதவீதம் உயர்த்துவது ஆகிய இரண்டு முக்கிய முன்மொழிவுகளை மத்திய அரசு பரிசீலிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 3 வரை நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடருக்கு முன்னதாக கூடும் மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்திற்குப் பிறகு இது குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் தேவையான ஆதரவை பெற தவறிய, தொகுதி மறுவரையறையுடன் இணைக்கப்பட்ட மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை முன்னெடுத்து செல்லும் அரசின் புதிய முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை பார்க்கப்படுகிறது. 131-வது அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்ற தேவையான மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மைக்கு, மாறியுள்ள அரசியல் கணக்குகள் மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் நிலைப்பாடுகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
இதற்கிடையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த முறைகேடுகள் மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் ராஜினாமா கோரிக்கை உள்ளிட்ட விவகாரங்களால் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடரில் எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.