தொடர்புடைய செய்திகள்
- மருந்துகளில் QR Code!.. போலிகளை தடுக்க மத்திய அரசு அதிரடி!...
- பாஸ்போர்ட் கட்டணம் உயர்வு!.. மத்திய அரசு அதிரடி!..
- இனிமே ஒன்றிய அரசு இல்லை!.. முதல்வர் விஜய் எடுத்த அந்த முடிவு!..
- மீண்டும் மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் தொகுதி வரையறை மசோதா.. இந்த முறை திமுக ஆதரவு தருமா?
- சென்னை - பெங்களூரு உள்பட 7 புல்லட் ரயில்கள்.. மத்திய அரசு அனுமதி..!
நிலைமை சரியாகிவிட்டது.. சிலிண்டர் விநியோகத்தின் மீதான அனைத்து கட்டுப்பாடுகளும் நீக்கம்...
தொழில்துறை மற்றும் வணிகரீதியான எல்பிஜி நுகர்வோருக்கு பெரும் நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், மத்திய அரசு சில முக்கிய தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது.
மேற்கு ஆசிய பிராந்தியத்தில் ஏற்பட்ட நெருக்கடிக்கு முன்பு இருந்த நிலைக்கு இணையாக, வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விநியோகத்தின் மீதான அனைத்து கட்டுப்பாடுகளையும் மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் தற்போது நீக்கியுள்ளது. மேலும், நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மொத்த எல்பிஜி விநியோகமும் 50 சதவீதம் வரை மீண்டும் தொடங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேற்கு ஆசிய நெருக்கடியின் போது, உள்நாட்டு எல்பிஜி தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய C3-C4 ரசாயன கலவைகளை பெட்ரோகெமிக்கல் துறையிலிருந்து எல்பிஜி உற்பத்திக்கு முழுமையாக பயன்படுத்த அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. தற்போது உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதாலும், இறக்குமதி சீராக உள்ளதாலும், பெட்ரோகெமிக்கல் போன்ற இதர முக்கியத் துறைகளுக்கான C3-C4 ஒதுக்கீடு மீண்டும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரம், உள்நாட்டு சமையல் எரிவாயு விநியோகத்தில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்றும், தினசரி உள்நாட்டு உற்பத்தி 40 டிஎம்டி அளவுக்கு குறையாமல் பராமரிக்கப்படும் என்றும் அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
மறுபுறம், குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு இணைப்பை விரிவுபடுத்துவதில் அரசு தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறது. பிஎன்ஜி கட்டமைப்பு உள்ள பகுதிகளில் இருக்கும் வணிக நுகர்வோர்கள் படிப்படியாக இந்தச் சுத்தமான எரிசக்திக்கு மாற்றப்படுவார்கள் என்றும், புதிய விநியோக முறையைச் சீராக அமல்படுத்த அனைத்து மாநிலத் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கும் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
Edited by Siva
AI தப்பு தப்பா வேலை செய்யுது.. பணிச்சுமை அதிகமாக உள்ளது.. விரக்தியில் ராஜினாமா செய்யும் ஐடி ஊழியர்..
நிலைமை சரியாகிவிட்டது.. சிலிண்டர் விநியோகத்தின் மீதான அனைத்து கட்டுப்பாடுகளும் நீக்கம்...
ராகுல் காந்தி தனிச்செயலாளர் போல் நடித்து பண மோசடி.. ஏமாந்த காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள்..
திருப்பதியில் மொட்டை அடித்தார் ஆனந்த் அம்பானி. 50 எலக்ட்ரி பஸ், ஓட்டுனர் சம்பளம், சார்ஜிங் பாயிண்ட் நன்கொடை..
ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் ஆனந்த் அம்பானி, ஆந்திராவின் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு சொந்தமான ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா சுவாமி கோவிலில் நேற்று சாமி தரிசனம் செய்தார். பாரம்பரிய வழக்கப்படி, அவர் தனது தலைமுடியை காணிக்கையாக வழங்கி நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினார். மேலும், அங்கு நடைபெற்ற சுப்ரபாத சேவையிலும் அவர் கலந்துகொண்டார்.