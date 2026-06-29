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Last Updated : Monday, 29 June 2026 (08:32 IST)

நிலைமை சரியாகிவிட்டது.. சிலிண்டர் விநியோகத்தின் மீதான அனைத்து கட்டுப்பாடுகளும் நீக்கம்...

gas cylinder
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (08:30 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (08:32 IST)
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தொழில்துறை மற்றும் வணிகரீதியான எல்பிஜி  நுகர்வோருக்கு பெரும் நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில், மத்திய அரசு சில முக்கிய தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது. 
 
மேற்கு ஆசிய பிராந்தியத்தில் ஏற்பட்ட நெருக்கடிக்கு முன்பு இருந்த நிலைக்கு இணையாக, வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விநியோகத்தின் மீதான அனைத்து கட்டுப்பாடுகளையும் மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் தற்போது நீக்கியுள்ளது. மேலும், நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த மொத்த எல்பிஜி  விநியோகமும் 50 சதவீதம் வரை மீண்டும் தொடங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மேற்கு ஆசிய நெருக்கடியின் போது, உள்நாட்டு எல்பிஜி தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய C3-C4 ரசாயன கலவைகளை பெட்ரோகெமிக்கல் துறையிலிருந்து எல்பிஜி உற்பத்திக்கு முழுமையாக பயன்படுத்த அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது. தற்போது உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதாலும், இறக்குமதி சீராக உள்ளதாலும், பெட்ரோகெமிக்கல் போன்ற இதர முக்கியத் துறைகளுக்கான C3-C4 ஒதுக்கீடு மீண்டும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
அதேநேரம், உள்நாட்டு சமையல் எரிவாயு விநியோகத்தில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்றும், தினசரி உள்நாட்டு உற்பத்தி 40 டிஎம்டி அளவுக்கு குறையாமல் பராமரிக்கப்படும் என்றும் அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
 
மறுபுறம், குழாய் வழி இயற்கை எரிவாயு இணைப்பை விரிவுபடுத்துவதில் அரசு தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறது. பிஎன்ஜி கட்டமைப்பு உள்ள பகுதிகளில் இருக்கும் வணிக நுகர்வோர்கள் படிப்படியாக இந்தச் சுத்தமான எரிசக்திக்கு மாற்றப்படுவார்கள் என்றும், புதிய விநியோக முறையைச் சீராக அமல்படுத்த அனைத்து மாநிலத் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கும் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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