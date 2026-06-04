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மீண்டும் நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை மசோதா.. இந்த முறை திமுக ஆதரவு தருமா?
இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்வதற்கான பணிகளை, வரும் 2029 மக்களவை தேர்தலுக்கு முன்பாகவே முடிக்கும் நோக்கில் மத்திய அரசு புதிய மசோதா ஒன்றைக் கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எல்லைகளை பெரிய அளவில் மாற்றி அமைக்கும் இந்த முயற்சி, இந்திய அரசியல் தளத்தில் ஒரு புதிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்திய தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் குறைந்துவிடுமோ என்ற அச்சம் பரவலாக எழுந்துள்ள நிலையில், பிராந்திய கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திப் பொதுவான அரசியல் உடன்பாட்டை எட்ட மத்திய அரசு ஆலோசனைகளை தொடங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக திமுக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பிராந்தியக் கட்சிகளுடன் முதற்கட்ட ஆலோசனைகள் நேர்மறையாக நடந்துள்ளதாக அரசுத் தரப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போதைய மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 1971-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் முடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுதி முடக்கம் முடிவுக்கு வரும்போது, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவ சமநிலை பெருமளவில் மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எனவே, மாநிலங்களின் நியாயமான கவலைகளை தீர்த்து, அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய ஒரு பொதுவான சூத்திரத்தை உருவாக்குவதில் மத்திய அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. அனைத்து தரப்பு ஒப்புதலுக்கு பிறகு இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என தெரிகிறது.
Edited by Siva
மீண்டும் நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை மசோதா.. இந்த முறை திமுக ஆதரவு தருமா?
இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்வதற்கான பணிகளை, வரும் 2029 மக்களவை தேர்தலுக்கு முன்பாகவே முடிக்கும் நோக்கில் மத்திய அரசு புதிய மசோதா ஒன்றைக் கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எல்லைகளை பெரிய அளவில் மாற்றி அமைக்கும் இந்த முயற்சி, இந்திய அரசியல் தளத்தில் ஒரு புதிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.