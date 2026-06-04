  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Centre Preps Delimitation Push: Eyes New Bill to Redraw Lok Sabha Constituencies Before 2029 Elections
Written By
Last Updated : Thursday, 4 June 2026 (16:32 IST)

மீண்டும் நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை மசோதா.. இந்த முறை திமுக ஆதரவு தருமா?

மத்திய அரசு
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (16:31 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (16:32 IST)
google-news
இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்வதற்கான பணிகளை, வரும் 2029 மக்களவை தேர்தலுக்கு முன்பாகவே முடிக்கும் நோக்கில் மத்திய அரசு புதிய மசோதா ஒன்றைக் கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எல்லைகளை பெரிய அளவில் மாற்றி அமைக்கும் இந்த முயற்சி, இந்திய அரசியல் தளத்தில் ஒரு புதிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
 
மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்திய தென் மாநிலங்களின் பிரதிநிதித்துவம் குறைந்துவிடுமோ என்ற அச்சம் பரவலாக எழுந்துள்ள நிலையில், பிராந்திய கட்சிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திப் பொதுவான அரசியல் உடன்பாட்டை எட்ட மத்திய அரசு ஆலோசனைகளை தொடங்கியுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக திமுக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பிராந்தியக் கட்சிகளுடன் முதற்கட்ட ஆலோசனைகள் நேர்மறையாக நடந்துள்ளதாக அரசுத் தரப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
தற்போதைய மக்களவை தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 1971-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் முடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகுதி முடக்கம் முடிவுக்கு வரும்போது, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நாடாளுமன்ற பிரதிநிதித்துவ சமநிலை பெருமளவில் மாறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
எனவே, மாநிலங்களின் நியாயமான கவலைகளை தீர்த்து, அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய ஒரு பொதுவான சூத்திரத்தை உருவாக்குவதில் மத்திய அரசு தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது. அனைத்து தரப்பு ஒப்புதலுக்கு பிறகு இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என தெரிகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

மீண்டும் நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை மசோதா.. இந்த முறை திமுக ஆதரவு தருமா?

மீண்டும் நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுவரையறை மசோதா.. இந்த முறை திமுக ஆதரவு தருமா?இந்தியாவில் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்வதற்கான பணிகளை, வரும் 2029 மக்களவை தேர்தலுக்கு முன்பாகவே முடிக்கும் நோக்கில் மத்திய அரசு புதிய மசோதா ஒன்றைக் கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எல்லைகளை பெரிய அளவில் மாற்றி அமைக்கும் இந்த முயற்சி, இந்திய அரசியல் தளத்தில் ஒரு புதிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

ஒரு தரங்கெட்ட ஊடகவியலாளரை சந்திக்க ஸ்டாலின் எப்படி ஒப்புக்கொண்டார்.. திமுக இதனால் தான் தோற்றது..

ஒரு தரங்கெட்ட ஊடகவியலாளரை சந்திக்க ஸ்டாலின் எப்படி ஒப்புக்கொண்டார்.. திமுக இதனால் தான் தோற்றது..தமிழகத்தில் புதிய ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு, சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறு மற்றும் ஆபாச பதிவுகளைப் பரப்புபவர்கள் மீது எடுத்து வரும் அதிரடி நடவடிக்கைகள் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.

ஆட்சிக்கு வந்த ஒரே மாதத்தில் ரூ.18,600 கோடி முதலீடு.. எல் அண்ட் டி நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம்...!

ஆட்சிக்கு வந்த ஒரே மாதத்தில் ரூ.18,600 கோடி முதலீடு.. எல் அண்ட் டி நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம்...!தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் முதலாவது மாபெரும் தொழில் முதலீட்டு ஒப்பந்தம் அதிகாரப்பூர்வமாக கையெழுத்தாகி, புதிய ஆட்சிக்கான வரலாற்று சிறப்புமிக்கத் தொழிற்புரட்சியைத் தொடங்கி வைத்துள்ளது.

ரேபிடோவில் சென்ற ஐடி பெண் ஊழியர் கார் மோதி மரணம்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...

ரேபிடோவில் சென்ற ஐடி பெண் ஊழியர் கார் மோதி மரணம்!.. சென்னையில் அதிர்ச்சி...சமீபகாலமாகவே சாலை விபத்துக்கள் அதிகரித்துவிட்டது.

இரவோடு இரவோடு மூடப்பட்ட ஐடி கம்பெனி!.. 700 பேருக்கு வேலை போச்சி!...

இரவோடு இரவோடு மூடப்பட்ட ஐடி கம்பெனி!.. 700 பேருக்கு வேலை போச்சி!...கடந்த பல வருடங்களாகவே ஐடி துறை இளைஞர்களிடம் மிகவும் பிரபலமாகி வருகிறது, கல்லூரியில் பெரும்பாலானவர்கள் ம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் படிப்பையே தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.