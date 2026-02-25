புதன், 25 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 25 பிப்ரவரி 2026 (18:18 IST)

ஆபாச ஓடிடி தளங்களுக்கு தடை!.. மத்திய அரசு அதிரடி...

ott
40 வருடங்களுக்கு முன்பு ஆபாச புத்தகங்கள் கிடைத்தன.. அல்லது ஆங்கில மற்றும் மலையாள ஆபாச திரைப்படங்கள் அதற்கென்றே இருக்கும் சில தியேட்டர்களில் வெளியாகும்
. மிகவும் கூச்சப்பட்டுதான் பலரும் அந்த தியேட்டருக்கு சென்று படங்களை பார்ப்பார்கள்.

எப்போது இன்டர்நெட் மக்களிடம் அறிமுகமானதோ அப்போதே பல ஆபாச இணையதளங்கள் வந்தது. பலரும் இணையதளங்களில் ஆபாச புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை தேடி பார்த்தார்கள். இதற்காக பலரும் பிரவுசிங் சென்டர் சென்றார்கள். அதன்பின் எப்போது எல்லோரின் கையிலும் இன்டர்நெட் வசதியுடன் கூடிய செல்போன் வந்ததோ அப்போதே ஆபாச வீடியோக்கள் சாதாரன ஒன்றாக மாறிவிட்டது.

பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் என பல சமூகவலைத்தளங்களிலும் ஆபாசங்கள் கொட்டி கிடக்கிறது. ஒருபக்கம், தற்போது ஆபாச ஓடிடி தளங்களும் வந்துவிட்டன. ஓடிடி தளங்களுக்கு தணிக்கை இல்லை என்பதால் ஆபாச படங்களை எடுத்து அதில் பலரும் கல்லா கட்டுகிறார்கள். இந்நிலையில்தான் Jungu, Feel, Moodxvip, Koyal PlayPRO, Dijimovieplex ஆகிய 6 ஓடிடி தளங்களுக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்திருக்கிறது.

ஒருபக்கம், ஏராளமான ஆபாச மொபைல் ஆப்களும் தற்போது பெருகிவிட்டது. எனவே, அவைகளையும் தடை செய்ய வேண்டும் என்பதே பெரும்பாலானோரின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது.

விஜயுடன் டான்ஸ்!. எங்க வருமானம் வருதோ அங்கயே போங்க!. கோபப்பட்ட உதயநிதி!...

விஜயுடன் டான்ஸ்!. எங்க வருமானம் வருதோ அங்கயே போங்க!. கோபப்பட்ட உதயநிதி!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி எல்லா மேடைகளிலும் திமுகவை கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

குப்பையை கிளறியதில் கிடைத்த பொக்கிஷம். பல கோடி மதிப்பு!...

குப்பையை கிளறியதில் கிடைத்த பொக்கிஷம். பல கோடி மதிப்பு!...அதிர்ஷ்டம் ஒருவருக்கு எப்போது எப்படி வரும் என யாராலும் சொல்ல முடியாது

தள்ளிப்போகிறதா தமிழக சட்டசபை தேர்தல்?.... தேர்தல் கமிஷனர் ஆலோசனை!...

தள்ளிப்போகிறதா தமிழக சட்டசபை தேர்தல்?.... தேர்தல் கமிஷனர் ஆலோசனை!...தமிழகத்தில் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கும் திமுக அரசின் பதவிக்காலம் வருகிற மே மாதம் 10ம் தேதி முடிவடைகிறது.

நல்லக்கண்ணுவுக்கு முழு அரசியல் மரியாதை!.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..

நல்லக்கண்ணுவுக்கு முழு அரசியல் மரியாதை!.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரால் தோழர் என அழைக்கப்பட்ட நல்லக்கண்ணு வயது உடல்நலம் பாதிப்படைந்து கடந்த சில நாட்களாக சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இறப்புக்கு பின்னரும் வாழும் நல்லக்கண்ணு!.. தலைவர்கள் நெகிழ்ச்சி..

இறப்புக்கு பின்னரும் வாழும் நல்லக்கண்ணு!.. தலைவர்கள் நெகிழ்ச்சி..இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணு வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இன்று காலமானார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com