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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 12 November 2026 (12:22 IST)

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு லேப்டாப்.. 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சொந்தமாக வைத்து கொள்ளலாம்...

தமிழகச் செய்திகள்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (12:22 IST)
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மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில், நிதியமைச்சகம் தனது சாதன கொள்முதல் கொள்கையில் அதிரடியான திருத்தங்களைச் செய்துள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, தகுதியான மத்திய அரசு அதிகாரிகள் ரூ. 1.8 லட்சம் வரை மதிப்புள்ள லேப்டாப், டேப்லெட் மற்றும் இதர சாதனங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். 
 
இதில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் மேக்புக் ஏர் மற்றும் ப்ரோ மோடல்களைக் கூட வாங்க முடியும். இந்த உயர் விலை வரம்பை பெற, சாதனத்தில் குறைந்தது 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான 'மேக் இன் இந்தியா'  தயாரிப்புப் பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாகும். மற்ற சாதனங்களுக்கு அதிகபட்ச விலை வரம்பு ரூ. 1.5 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்தச் சலுகை அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கிடைக்காது. பே லெவல் 12 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு முழுமையாகவும், பே லெவல் 8 முதல் 11 வரையிலான அதிகாரிகளுக்கு 50 முதல் 75 சதவீத அளவிலும் இந்த சாதனங்கள் வழங்க அனுமதிக்கப்படும். குறிப்பாக, இந்தச் சாதனங்களை அதிகாரிகள் நான்கு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பயன்படுத்திய பிறகு, எவ்வித கட்டணமுமின்றித் தங்களே சொந்தமாக வைத்துக் கொள்ளலாம். 
 
நான்கு ஆண்டுகள் முடிவதற்குள் ஓய்வு பெறுபவர்கள் அல்லது பணியை விட்டு விலகுபவர்கள், குறிப்பிட்ட தேய்மான மதிப்புக் கட்டணத்தைச் செலுத்திவிட்டுச் சாதனங்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தச் புதிய நடவடிக்கை அரசுப் பணிகளை மேலும் துரிதப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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