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Written By Webdunia
Last Updated : Sunday, 19 July 2026 (11:46 IST)

வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு இடையூறு செய்தால் 3 ஆண்டுகள் சிறை.. தாக்கல் ஆகிறது புதிய மசோதா...

வந்தே மாதரம்
Written By: Webdunia
Updated: Sun, 19 Jul 2026 (11:46 IST)
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வந்தே மாதரம் பாடலுக்கு இடையூறு விளைவிப்பவர்கள் அல்லது அவதூறு செய்பவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக வெளியாகியுள்ள தகவல் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பள்ளிகளில் வந்தே மாதரம் பாடலை இசைப்பதை ஏற்கனவே மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ள நிலையில், தற்போது இதற்கான பிரத்யேக மசோதாவைக் கொண்டுவர முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் ஆளுநர்கள் பங்கேற்கும் மத்திய அரசு நிகழ்ச்சிகளின் தொடக்கத்திலும், முடிவிலும் வந்தே மாதரம் கண்டிப்பாக இசைக்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த சூழலில், வந்தே மாதரம் இசைக்கப்படுவதை தடுப்பவர்கள் அல்லது இடையூறு செய்பவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை, அபராதம் அல்லது இவை இரண்டும் சேர்த்து விதிக்க வழிவகை செய்யும் புதிய மசோதாவை வரவிருக்கும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
தேசிய கீதத்திற்கு இணையான மரியாதையை வந்தே மாதரம் பாடலுக்கும் உறுதிப்படுத்தும் விதமாகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

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