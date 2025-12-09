6 பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைப்பு: நீங்கள் அக்கவுண்ட் வைத்திருக்கும் வங்கி எந்த வங்கிக்கு மாறும்?
நாட்டில் உள்ள ஆறு சிறிய பொதுத்துறை வங்கிகளை ஒன்றிணைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த இணைப்பு நடவடிக்கை காரணமாக, வாடிக்கையாளர்களின் வங்கிக் கணக்கு எண், ஐ.எஃப்.எஸ்.சி. குறியீடு போன்ற விவரங்களில் மாற்றங்கள் வரலாம்.
பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, சென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, பாங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, யூகோ வங்கி, மற்றும் பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து வங்கி ஆகிய ஆறு வங்கிகள் இந்த இணைப்பு திட்டத்தின் மையமாக கருதப்படுகின்றன. இவை பெரிய பொதுத்துறை வங்கிகளுடன் இணைக்கப்படலாம்.
இந்த ஒருங்கிணைப்பின் நோக்கம், இந்தியாவின் வங்கி துறையை வலிமைப்படுத்தி, உலக தரத்திற்குக் கொண்டு செல்வதாகும். இணைப்பு நடந்தால், வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய காசோலை புத்தகம், ஏ.டி.எம். அட்டை ஆகியவை வழங்கப்படும். இந்த நடவடிக்கை 2026 - 27ஆம் நிதியாண்டில் தொடங்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
