செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 9 டிசம்பர் 2025 (13:26 IST)

6 பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைப்பு: நீங்கள் அக்கவுண்ட் வைத்திருக்கும் வங்கி எந்த வங்கிக்கு மாறும்?

6 பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைப்பு: நீங்கள் அக்கவுண்ட் வைத்திருக்கும் வங்கி எந்த வங்கிக்கு மாறும்?
நாட்டில் உள்ள ஆறு சிறிய பொதுத்துறை வங்கிகளை ஒன்றிணைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த இணைப்பு நடவடிக்கை காரணமாக, வாடிக்கையாளர்களின் வங்கிக் கணக்கு எண், ஐ.எஃப்.எஸ்.சி. குறியீடு போன்ற விவரங்களில் மாற்றங்கள் வரலாம்.
 
பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி, சென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, பாங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, யூகோ வங்கி, மற்றும் பஞ்சாப் மற்றும் சிந்து வங்கி ஆகிய ஆறு வங்கிகள் இந்த இணைப்பு திட்டத்தின் மையமாக கருதப்படுகின்றன. இவை பெரிய பொதுத்துறை வங்கிகளுடன் இணைக்கப்படலாம்.
 
இந்த ஒருங்கிணைப்பின் நோக்கம், இந்தியாவின் வங்கி துறையை வலிமைப்படுத்தி, உலக தரத்திற்குக் கொண்டு செல்வதாகும். இணைப்பு நடந்தால், வாடிக்கையாளர்களுக்கு புதிய காசோலை புத்தகம், ஏ.டி.எம். அட்டை ஆகியவை வழங்கப்படும். இந்த நடவடிக்கை 2026 - 27ஆம் நிதியாண்டில் தொடங்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

Blinkit 'இன்ஸ்டன்ட் மருத்துவர்' சேவை: ஆன்டிபயாடிக் விநியோகத்துக்கு டாக்டர்கள் எதிர்ப்பு

Blinkit 'இன்ஸ்டன்ட் மருத்துவர்' சேவை: ஆன்டிபயாடிக் விநியோகத்துக்கு டாக்டர்கள் எதிர்ப்புஆன்லைன் வர்த்தக செயலியான Blinkit-ன் 'இன்ஸ்டன்ட் மருத்துவர் அழைப்பு சேவை' மூலம் மருந்துச்சீட்டு தேவைப்படும் மருந்துகளை, குறிப்பாக ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளை, சுலபமாக பெறுவது குறித்து மருத்துவ வல்லுநர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். ஒரு பயனர், அஸிசிப் (Azicip) போன்ற மருந்துகளை சில நிமிடங்களில், மருத்துவர் ஒருவருடன் நடத்திய ஒரு நிமிட ஆலோசனையில் ஒப்புதல் பெற்று வாங்கியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

காணாமல் போன 79 வயது பாட்டி.. நெக்லஸில் உள்ள ஜிபிஎஸ் மூலம் கண்டுபிடித்த பேரன்..!

காணாமல் போன 79 வயது பாட்டி.. நெக்லஸில் உள்ள ஜிபிஎஸ் மூலம் கண்டுபிடித்த பேரன்..!தெற்கு மும்பையில் மாலை நடைப்பயிற்சியின்போது காணாமல்போன 79 வயது மூதாட்டி சாயரா பீ தாஜுதீன் முல்லாவின் குடும்பத்தினர் பதற்றமடைந்தனர். ஆனால், அவரது பேரன் முகமது வசீம் அயூப் முல்லாவின் சாமர்த்தியத்தால், அவர் விபத்தில் சிக்கியது உடனடியாக தெரியவந்தது.

கோவா இரவு விடுதி தீ விபத்து: இண்டிகோவில் உரிமையாளர்கள் தாய்லாந்துக்கு தப்பி ஓட்டம்

கோவா இரவு விடுதி தீ விபத்து: இண்டிகோவில் உரிமையாளர்கள் தாய்லாந்துக்கு தப்பி ஓட்டம்கோவாவில் உள்ள "Birch by Romeo Lane" இரவு விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 25 பேர் பலியான சம்பவம் தொடர்பாக, கிளப்பின் உரிமையாளர்களான கௌரவ் மற்றும் சௌரப் லூத்ரா ஆகியோர் விபத்து நடந்த சில மணி நேரங்களிலேயே தாய்லாந்துக்கு தப்பிச் சென்றது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

விஜய்யை பார்க்க முண்டியடித்த தவெக தொண்டர்கள்.. காவல்துறை தடியடியால் பரபரப்பு..!

விஜய்யை பார்க்க முண்டியடித்த தவெக தொண்டர்கள்.. காவல்துறை தடியடியால் பரபரப்பு..!தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில், அனுமதி மறுக்கப்பட்ட ரசிகர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் உள்ளே நுழைய முயன்றதால் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து நிலைமையை சமாளிக்க போலீஸார் லேசான தடியடி நடத்தினர்.

வியூகத்தை மாற்றிய தவெக.. பத்தே நிமிடத்தில் பேசி முடித்த விஜய்

வியூகத்தை மாற்றிய தவெக.. பத்தே நிமிடத்தில் பேசி முடித்த விஜய்தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற பெயரில் ஒரு புதிய கட்சியை உருவாக்கி சூறாவளி பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார் விஜய்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com