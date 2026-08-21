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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்

அமெரிக்கா செல்ல தெலுங்கானா முதல்வருக்கு அனுமதி மறுப்பு... லண்டனில் இருந்து இந்தியா திரும்புகிறாரா?

Revanth Reddy
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (17:32 IST)
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தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டியின் அமெரிக்கப் பயணத்திற்கு மத்திய அரசு அனுமதி மறுத்துள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
தெலங்கானாவில் கல்வி மற்றும் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நோக்கில், 10 நாள் அரசு முறை பயணமாகப் பிரிட்டன் மற்றும் அமெரிக்காவிற்கு செல்ல அவர் திட்டமிட்டிருந்தார். அதன்படி பிரிட்டன் சென்றடைந்துள்ள அவர், லண்டனில் உள்ள ஆக்ஸ்ஃபோர்ட், கேம்பிரிஜ் உள்ளிட்ட உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வி நிறுவனங்களை பார்வையிட்டு வருகிறார்.
 
லண்டன் பயணத்தை தொடர்ந்து, அமெரிக்காவின் பாஸ்டன், நியூயார்க் நகரங்களுக்கு சென்று ஹார்வார்டு, எம்.ஐ.டி பல்கலைக்கழகங்களைப் பார்வையிடவும் அங்குள்ள வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களை சந்திக்கவும் திட்டமிட்டிருந்தார். 
 
ஆனால், மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் அவரது பிரிட்டன் பயணத்திற்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கிய நிலையில், அமெரிக்க பயணத்திற்கு அரசியல் காரணங்களின் அடிப்படையில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெலங்கானா முதல்வர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
மத்திய அரசின் இந்த முடிவை ஏற்றுக்கொண்டு, தனது பிரிட்டன் பயணத்தை மட்டும் முடித்து கொண்டு ரேவந்த் ரெட்டி ஹைதராபாத் திரும்புவார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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