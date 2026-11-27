பாகிஸ்தான் வெப்சீரியஸ்களுக்கு தடை.. நெட்பிளிக்ஸ்க்கு கடிவாளம் போட்ட மத்திய அரசு...
மத்தியில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த 3 பாராளுமன்ற தேர்தலிலும் பாஜகவே வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. மூன்று முறையும் நரேந்திர மோடி இந்தியாவின் பிரதமராக நீடித்து வருகிறார்.
ஒருபக்கம் இந்தியாவின் எதிரி நாடாகவே பாகிஸ்தான் பார்க்கப்படுகிறது. ஏனெனில், தீவிரவாதிகளுக்கு பாகிஸ்தான் அடைக்கலம் கொடுத்து வருவதாக இந்தியா தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வருகிறது. எனவே பாகிஸ்தான் நாட்டுடன் இந்திய இணக்கம் காட்டுவது இல்லை.
இந்நிலையில்தான் இந்தியாவில் பாகிஸ்தான நாட்டின் திரைப்படங்கள் மற்றும் இணைய தொடர்களை ஒளிபரப்ப வேண்டாம் என Netflix நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஃபவாத் கான், மஹிரா கான், ஹனியா அமீர் நடிப்பில் உருவாகி வருகிற டிசம்பர் 4ம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ல ஜோ பச்சே ஹைன் சங் சமேத் லோ என்கிற பாகிஸ்தான் தொடருக்கு எதிராக புகார்கள் எழுந்ததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில்தான் இந்தியாவில் பாகிஸ்தான நாட்டின் திரைப்படங்கள் மற்றும் இணைய தொடர்களை ஒளிபரப்ப வேண்டாம் என Netflix நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஃபவாத் கான், மஹிரா கான், ஹனியா அமீர் நடிப்பில் உருவாகி வருகிற டிசம்பர் 4ம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ல ஜோ பச்சே ஹைன் சங் சமேத் லோ என்கிற பாகிஸ்தான் தொடருக்கு எதிராக புகார்கள் எழுந்ததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.