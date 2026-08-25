பெண் போலீஸ் அதிகாரியை கன்னத்தில் அறைந்த பாஜக எம்.எல்.ஏ மகள்.. அதன்பின் நடந்தது என்ன?
மண்டியா மாவட்டத்தில் கோயில் திருவிழாவின் போது பாஜக எம்எல்ஏவின் மகளுக்கும் பெண் போலீஸ் எஸ்.ஐ.க்கும் இடையே ஏற்பட்டதாக கூறப்படும் மோதல் தொடர்பான வீடியோ தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கர்நாடக மாநிலம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டணாவில் உள்ள ஆர்த்தி உக்கடா கோயிலில் கடந்த ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி பீம அமாவாசை விழாவின்போது இந்த சம்பவம் நடந்தது. கோயிலில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால், கருவறைக்குள் செல்ல இரண்டு நிமிடங்கள் காத்திருக்குமாறு போலீஸ் எஸ்.ஐ. சவிதா பி. பாட்டீல் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாகவும், அப்போது துமகூரு ரூரல் தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏ பி. சுரேஷ் கவுடாவின் மகள் ஐஸ்வர்யா, போலீஸ் அதிகாரியை தாக்கியதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது வெளியாகியுள்ள காட்சிகளில் இருவரும் கடுமையாக வாக்குவாதம் செய்வதும், பின்னர் ஐஸ்வர்யா போலீஸ் அதிகாரியை அறைந்ததாகவும் தெரிகிறது. அதற்கு பதிலாக போலீஸ் அதிகாரியும் அவரை தாக்கியதாக காட்சிகள் தெரிவிக்கின்றன. அங்கிருந்தவர்கள் உடனடியாக தலையிட்டு இருவரையும் சமாதானப்படுத்துகின்றனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சவிதா போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார். தனது தந்தையின் அரசியல் பதவியை ஐஸ்வர்யா குறிப்பிட்டு போலீஸ் பணிக்கு இடையூறு செய்ததாகவும் புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே, தனது மகளிடம் போலீஸ் அதிகாரி தவறாக நடந்துகொண்டதாக எம்எல்ஏ சுரேஷ் கவுடா குற்றம்சாட்டியதுடன், சம்பவத்துக்கு வருத்தமும் தெரிவித்துள்ளார்.
Edited by Siva