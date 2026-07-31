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  4. CBI Registers Case Against Two Nokia Senior Employees Over Rs 19.33 Crore EPFO Fraud in Mumbai
Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Friday, 31 July 2026 (12:59 IST)

வெவ்வேறு பெயரில் 94 போலி PF கணக்குகள்.. 19.33 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்தவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு..

நோக்கியா முறைகேடு
Written By: சிவலிங்கம்
Published: Fri, 31 Jul 2026 (12:59 IST)
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நோக்கியா  நிறுவனத்தின் மும்பை கிளை அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய இரண்டு உயர் அதிகாரிகள், ஊழியர் சேமநல நிதி அமைப்பில்  இருந்து போலி கணக்குகள் மூலம் சுமார் 19.33 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்துள்ளதாகக் கூறி சிபிஐ  வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. சம்பள மேலாண்மைத் தலைவர் காமராஜு முத்தியா மற்றும் ஊதியப் பிரிவுத் தலைவர் வைபவ் வர்மா ஆகியோர் மீது இந்த நடவடிக்கை பாய்ந்துள்ளது.
 
2023-2024 ஆம் நிதியாண்டில், இந்நிறுவனம் தனது சொந்த பிஎஃப் அறக்கட்டளை நிர்வாகத்தை இபிஎப்ஓ-விடம் ஒப்படைத்த போது இந்த முறைகேடு அரங்கேறியுள்ளது. போலி நபர்களின் பெயரில் 94 கணக்குகளைத் தொடங்கி, இந்த மாபெரும் தொகையை இவர்கள் மடைமாற்றியது சிபிஐ விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இபிஎப்ஓ-வின் மோசடி தடுப்புக் குழு நடத்திய ஆய்விலும், நோக்கியா நடத்திய உள்நாட்டுத் தணிக்கையிலும் இந்த முறைகேடு உறுதி செய்யப்பட்டது.
 
இதனைத் தொடர்ந்து சம்பந்தப்பட்ட இரு அதிகாரிகளையும் நோக்கியா நிறுவனம் பணியிடை நீக்கம் செய்துள்ளதுடன், இது குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாகப் புகாரும் அளித்துள்ளது. தற்போது பிஎன்எஸ் சட்டப்பிரிவுகள், ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. விசாரணைக் குழுவினர் மடிக்கணினிகளில் இருந்த அழிக்கப்பட்ட தரவுகளை மீட்டு ஆதாரங்களைச் சேகரித்துள்ளனர்.
 
 
Edited by Siva
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சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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