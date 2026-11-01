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  4. Cabinet Reshuffle Soon? Secrecy Surrounds Amit Shah’s Meeting with President Droupadi Murmu
Written By SIVA SIVA

திடீரென ஜனாதிபதியை சந்தித்த அமித்ஷா.. மத்திய அமைச்சரவை மாற்றப்படுகிறதா?

Amit Shah Droupadi Murmu Meeting
Written By: SIVA
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (14:57 IST)
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டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவை நேரில் சந்தித்து சுமார் 30 நிமிடங்கள் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளது டெல்லி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த திடீர் சந்திப்பு மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தொடர்பா அல்லது மாநில ஆளுநர்களின் மாற்றம் குறித்தா என்பது பற்றி சக அமைச்சர்களுக்கும் உயர் அதிகாரிகளுக்கும் எந்த விவரமும் தெரியாமல் குழப்பத்தில் உள்ளனர். மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் உள்ள சட்ட சிக்கல்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் ஒரு சில அதிகாரிகள் ஊகம் தெரிவிக்கின்றனர்.
 
இருப்பினும், ஜனாதிபதியை பிரதமரோ அல்லது அமைச்சர்களோ சந்திக்கும் போது வழக்கமாக அரசு தரப்பில் வெளியிடப்படும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதும் இந்த சந்திப்பு குறித்து வெளியாகவில்லை. 
 
சில நாட்களுக்கு முன்பு பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் ஜனாதிபதியை தனியாக சந்தித்து பேசியிருந்த நிலையில், தற்போது அமித் ஷாவின் இந்த ரகசிய நகர்வு டெல்லி அதிகார மையங்களில் பெரும் எதிர்பார்ப்பைக் கூட்டியுள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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