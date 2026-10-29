  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. Button or Ballot: BJP Mocks Congress Over Zero Seats in MLC Elections Across Four States
Written By SIVA SIVA

ஈவிஎம் அல்லது வாக்குச்சீட்டு.. எப்படி தேர்தல் வைத்தாலும் காங்கிரஸ் ஜீரோ தான்.. பாஜக கிண்டல்...

சட்டப்பேரவை மேலவைத் தேர்தல்
Written By: SIVA
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (09:17 IST)
google-news
நான்கு மாநிலங்களில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை மேலவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி ஓட்டு சீட்டு முறையில் ஒரு இடத்தை கூட வெல்லாமல் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, பீகார் மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் நடைபெற்ற 28 மேலவை தொகுதிகளுக்கான தேர்தலில் வாக்குச்சீட்டுகளே பயன்படுத்தப்பட்டன. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை தொடர்ந்து விமர்சித்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு, வாக்குச்சீட்டு முறையிலும் இதே நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பாஜகவினரிடையே விவாத பொருளாகியுள்ளது.
 
பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் இதுகுறித்து சமூக வலைதளங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர். "பட்டன் அல்லது வாக்குச்சீட்டு - முடிவு ஒன்றுதான்" என்று கிண்டலடித்த பாஜக தலைவர்கள், ராகுல் காந்தி தன் மீதான தோல்விக்கு இயந்திரங்களை குறை கூறுவதை விட்டுவிட்டு மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர். கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தும், அங்குள்ள ஆசிரியர் மற்றும் பட்டதாரி தொகுதிகளை பாஜக கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
பீகாரில் பிரசாந்த் கிஷோரின் 'ஜன் சுராஜ்' கட்சி தனது கணக்கை தொடங்கியுள்ளது. தேர்தல் முறைகளை தொடர்ந்து குறை கூறும் எதிர்க்கட்சிகள், வாக்குச்சீட்டு முறையிலும் மக்களின் ஆதரவைப் பெறத் தவறிவிட்டதாக பாஜகவினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். தேர்தல் முடிவுகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பலத்த பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இஸ்ரேல் தேர்தல்.. நெதன்யாகுவுக்கு பின்னடைவு.. எதிர்க்கட்சிகள் இணைந்து ஆட்சி அமைக்கிறதா?

மிருகக்காட்சிச்சாலைக்கு கணவருடன் சென்ற 18 வயது பெண் மாயம்.. 20 நாட்களுக்கு பின் நடந்த ஆச்சரியம்...

மிருகக்காட்சிச்சாலைக்கு கணவருடன் சென்ற 18 வயது பெண் மாயம்.. 20 நாட்களுக்கு பின் நடந்த ஆச்சரியம்...மத்தியப் பிரதேசம் குவாலியர் மிருகக்காட்சிச்சாலைக்கு வந்த திருமணமாகிய 18 வயது இளம் பெண் ஒருவர் மாயமான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், 20 நாட்களுக்கு பிறகு காவல்துறையினரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஏஐ டெக்னாலஜியால் 90 சதவீத மக்கள் வேலை இழந்துவிடுவார்களா? ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரிக்கை...

ஏஐ டெக்னாலஜியால் 90 சதவீத மக்கள் வேலை இழந்துவிடுவார்களா? ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரிக்கை...செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் அசுர வளர்ச்சியால் வேலைவாய்ப்புகளில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருவதாக ஜோஹோ நிறுவனர் ஸ்ரீதர் வேம்பு எச்சரித்துள்ளார்.

கிண்டில் பிரிவில் கை வைத்த அமேசான்... 250 ஊழியர்களின் வேலை காலி...

கிண்டில் பிரிவில் கை வைத்த அமேசான்... 250 ஊழியர்களின் வேலை காலி...டெக் உலகின் ஜாம்பவானான அமேசான் நிறுவனம், தனது கிண்டில் மற்றும் எக்கோ தயாரிப்புகளை கவனிக்கும் சாதனங்கள் பிரிவில் மீண்டும் ஒரு ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. இதில் சுமார் 250 ஊழியர்களின் வேலைகள் பறிபோயுள்ளன. குறிப்பாக மென்பொருள் மேம்பாட்டுப் பிரிவில் உள்ள ஊழியர்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வாடா வாடா சண்டைக்கு வாடா!... சண்டை போட கட்டணம் வசூலிக்கும் சீன நபர்...

வாடா வாடா சண்டைக்கு வாடா!... சண்டை போட கட்டணம் வசூலிக்கும் சீன நபர்...வித்தியாச கோணத்தில் சிந்தித்து முதலீடே இல்லாமல் ஒரு தொழிலை அல்லது வேலையை தொடங்குவது என்பது சீனர்களுக்கு கைவந்த கலை.

லேஸ் சிப்ஸ் பாக்கெட்டில் குறைந்த எடை!.. கேஸ் போட்டு 8 ஆயிரம் இழப்பீடு வாங்கிய நபர்...

லேஸ் சிப்ஸ் பாக்கெட்டில் குறைந்த எடை!.. கேஸ் போட்டு 8 ஆயிரம் இழப்பீடு வாங்கிய நபர்...சமீபகாலமாகவே தனியார் நிறுவனங்களில் தயாரிக்கப்படும் பல்வேறு வகையான சிப்ஸ்கள் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்டு சின்ன சின்ன மளிகை கடை முதல் பெரிய பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது.