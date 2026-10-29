ஈவிஎம் அல்லது வாக்குச்சீட்டு.. எப்படி தேர்தல் வைத்தாலும் காங்கிரஸ் ஜீரோ தான்.. பாஜக கிண்டல்...
நான்கு மாநிலங்களில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை மேலவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி ஓட்டு சீட்டு முறையில் ஒரு இடத்தை கூட வெல்லாமல் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, பீகார் மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் நடைபெற்ற 28 மேலவை தொகுதிகளுக்கான தேர்தலில் வாக்குச்சீட்டுகளே பயன்படுத்தப்பட்டன. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை தொடர்ந்து விமர்சித்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு, வாக்குச்சீட்டு முறையிலும் இதே நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பாஜகவினரிடையே விவாத பொருளாகியுள்ளது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் இதுகுறித்து சமூக வலைதளங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளனர். "பட்டன் அல்லது வாக்குச்சீட்டு - முடிவு ஒன்றுதான்" என்று கிண்டலடித்த பாஜக தலைவர்கள், ராகுல் காந்தி தன் மீதான தோல்விக்கு இயந்திரங்களை குறை கூறுவதை விட்டுவிட்டு மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர். கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்தும், அங்குள்ள ஆசிரியர் மற்றும் பட்டதாரி தொகுதிகளை பாஜக கைப்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
பீகாரில் பிரசாந்த் கிஷோரின் 'ஜன் சுராஜ்' கட்சி தனது கணக்கை தொடங்கியுள்ளது. தேர்தல் முறைகளை தொடர்ந்து குறை கூறும் எதிர்க்கட்சிகள், வாக்குச்சீட்டு முறையிலும் மக்களின் ஆதரவைப் பெறத் தவறிவிட்டதாக பாஜகவினர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். தேர்தல் முடிவுகள் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பலத்த பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன.