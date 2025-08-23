சனி, 23 ஆகஸ்ட் 2025
Last Modified: சனி, 23 ஆகஸ்ட் 2025 (11:13 IST)

சட்டவிரோதமாக குடியேறிய வங்கதேசத்தவர்களுக்கு போலி ஆதார் அட்டை.. 8 பேர் கொண்ட கும்பல் கைது..!

இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக குடியேறியுள்ள ரோஹிங்கியாக்கள், வங்கதேசத்தினர் மற்றும் நேபாளத்தை சேர்ந்தவர்களுக்குப் போலி ஆதார் அட்டைகளை தயாரித்து வந்த இரண்டு கும்பல்களை சேர்ந்த 8 பேரை உத்தரப்பிரதேச பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் படை கைது செய்துள்ளது. இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
உத்தரப்பிரதேசத்தில் பல்வேறு இடங்களில் போலீசார் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் இந்த கும்பல்கள் பிடிபட்டன. இந்த கும்பல்கள், நவீன மின்னணு முறைகளை பயன்படுத்தி போலி ஆவணங்களை உருவாக்கியுள்ளன. இந்த மோசடி, ஒன்பது மாநிலங்களில் மிகத் தீவிரமாக நடந்து வந்திருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
 
இந்த மோசடிக் கும்பல், ஒரு போலி ஆதார் அட்டைக்கு ரூ.2,000 முதல் ரூ.40,000 வரை கட்டணம் வசூலித்துள்ளது. இந்த போலி ஆதார் அட்டைகள், பின்னர் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்களுக்கு பாஸ்போர்ட் மற்றும் பிற இந்திய ஆவணங்களை பெறவும், அரசின் நலத்திட்டங்களை பெறவும் உதவியுள்ளன. இது நாட்டின் பாதுகாப்புக்கும், இறையாண்மைக்கும், ஒற்றுமைக்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் செயல். இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு, தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
 
சென்னையில் விடிய, விடிய மழை! குளம் போல் மாறிய சாலைகளால் பொதுமக்கள் அவதி..!

சென்னையில் விடிய, விடிய மழை! குளம் போல் மாறிய சாலைகளால் பொதுமக்கள் அவதி..!சென்னையில் நேற்று இரவு தொடங்கிய கனமழை, விடிய விடிய பெய்து இன்று காலை வரை நீடித்தது. இந்த தொடர் மழையால் நகரின் பல முக்கிய சாலைகளில் மழைநீர் தேங்கி, குளம் போல் காட்சியளிக்கின்றன. இருசக்கர மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள், இந்த தேங்கிய நீருக்கு மத்தியில் சிரமத்துடன் பயணித்து வருகின்றன. இதனால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் டிக்டாக் மீதான தடை நீக்கப்பட்டதா? மத்திய அரசு விளக்கம்..!

இந்தியாவில் டிக்டாக் மீதான தடை நீக்கப்பட்டதா? மத்திய அரசு விளக்கம்..!இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான உறவுகளில் புதிய முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட டிக்டாக் செயலி மீண்டும் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளதாக சமூக வலைத்தளங்களில் வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. இதற்கு மத்திய அரசு தற்போது தெளிவான விளக்கத்தை அளித்துள்ளது.

தொடரும் கனமழை! இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில்..? - வானிலை ஆய்வு மையம்!

தொடரும் கனமழை! இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில்..? - வானிலை ஆய்வு மையம்!வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் மழை பெய்து வரும் நிலையில் இன்றும் சில மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையை வெளுத்த கனமழை! மின்சாரம் தாக்கி தூய்மை பணியாளர் பரிதாப பலி!

சென்னையை வெளுத்த கனமழை! மின்சாரம் தாக்கி தூய்மை பணியாளர் பரிதாப பலி!சென்னையில் நேற்று இரவு முதலாக கனமழை கொட்டித் தீர்த்த நிலையில் மின்சாரம் தாக்கி தூய்மை பணியாளர் பலியான சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ரஷ்ய எண்ணெய் கிடங்கை தாக்கி அழித்த உக்ரைன்! அமெரிக்காவின் ஐடியாவா?

ரஷ்ய எண்ணெய் கிடங்கை தாக்கி அழித்த உக்ரைன்! அமெரிக்காவின் ஐடியாவா?ரஷ்யா - உக்ரைன் இடையே போர் தொடர்ந்து வரும் நிலையில் ரஷ்யாவின் எண்ணெய் விநியோக பகுதியை குண்டுவீசி தாக்கி அழித்துள்ளது உக்ரைன்.

