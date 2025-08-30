சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Prasanth K
Last Modified: சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025 (12:24 IST)

புல்லட் ரயில் பயணம்.. செமி கண்டக்டர் ஆலை விசிட்! பரபரக்கும் பிரதமரின் ஜப்பான் பயணம்!

PM Modi Japan Visit

ஜப்பான் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி, ஜப்பான் பிரதமர் இஷிபாவுடன் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் பயணித்து வரும் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகிறது.

 

இந்தியா - ஜப்பான் இடையேயான ஆண்டு சந்திப்பாக ஜப்பான் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடியை ஜப்பான் பிரதமர் இஷிபா வரவேற்றார். நேற்று ஜப்பான் சென்றடைந்த பிரதமர் மோடி இன்று ஜப்பானின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் இஷிபாவுடன் பயணித்து வருகிறார். ஜப்பான் புல்லட் ரயிலில் இருவரும் பயணித்தனர். பிறகு டோக்கியோ எலெக்ட்ரான் ஆலையை பிரதமர் மோடி பார்வையிட்டார்.

 

இதுகுறித்து அவர் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டபோது “பிரதமர் இஷிபாவும் நானும் டோக்கியோ எலக்ட்ரான் தொழிற்சாலையைப் பார்வையிட்டோம். பயிற்சி அறை, உற்பத்தி கண்டுபிடிப்பு ஆய்வகம் ஆகியவற்றிற்குச் சென்று நிறுவனத்தின் உயர் அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடினோம். குறைக்கடத்தித் துறை (செமிகண்டக்டர்) இந்தியா-ஜப்பான் ஒத்துழைப்புக்கு ஒரு முக்கிய பகுதியாகும்.

 

கடந்த சில ஆண்டுகளில், இந்தத் துறையில் இந்தியா பல முன்னேற்றங்களைச் செய்துள்ளது. ஏராளமான இளைஞர்களும் இதில் இணைந்துள்ளனர். வரும் காலங்களிலும் இந்த உந்துதலைத் தொடர நாங்கள் முயல்கிறோம்” என கூறியுள்ளார்.

 

அமெரிக்கா இந்தியா மீது அதிகப்படியான வரிகளை விதித்துள்ள நிலையில் பிரதமர் மோடியின் இந்த ஜப்பான் பயணம், இதில் மேற்கொள்ள உள்ள ஒப்பந்தங்கள் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

ஓய்வுபெறும் நாளில் ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் இல்லை.. விதிகளில் திருத்தம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு..!

ஓய்வுபெறும் நாளில் ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட் இல்லை.. விதிகளில் திருத்தம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு..!தமிழ்நாடு அரசு, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் ஓய்வு பெறும் நாளில் அவர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கைகளை தவிர்த்து, விதிகளில் திருத்தம் செய்துள்ளது. இந்த புதிய அறிவிப்பு, பணியாளர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

ஜி.கே. மூப்பனார் நினைவு தினம்: ஒரே மேடையில் ஈபிஎஸ், அண்ணாமலை, எல்.கே சுதீஷ்..

ஜி.கே. மூப்பனார் நினைவு தினம்: ஒரே மேடையில் ஈபிஎஸ், அண்ணாமலை, எல்.கே சுதீஷ்..தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் நிறுவனர் ஜி.கே.மூப்பனார் அவர்களின் நினைவு தினத்தையொட்டி சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், அ.தி.மு.க. மற்றும் பா.ஜ.க. தலைவர்கள் ஒரே மேடையில் பங்கேற்றனர். இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.

நடந்ததை மறப்போம்.. ஒன்றாக இணைவோம்! - அதிமுகவினருக்கு சசிக்கலா அழைப்பு!

நடந்ததை மறப்போம்.. ஒன்றாக இணைவோம்! - அதிமுகவினருக்கு சசிக்கலா அழைப்பு!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் அதிமுகவினர் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து வெற்றி பெற வேண்டும் என சசிக்கலா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

மாட்டுக்கறிக்கு தடை விதித்த பீகார் மேனேஜர்! சேட்டன்கள் செய்த சம்பவம்!

மாட்டுக்கறிக்கு தடை விதித்த பீகார் மேனேஜர்! சேட்டன்கள் செய்த சம்பவம்!கேரளாவில் உள்ள வங்கி ஒன்றில் மேனேஜர் பீஃப் கறிக்கு தடை விதித்ததால் ஊழியர்கள் நூதன போராட்டம் மேற்கொண்டது வைரலாகியுள்ளது.

பேச்சை குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி.. விமான நிலையத்தில் முதல்வர் பேட்டி..!

பேச்சை குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி.. விமான நிலையத்தில் முதல்வர் பேட்டி..!தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒரு வார கால பயணமாக ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு புறப்பட்டுள்ளார். இந்த பயணம், தமிழகத்தின் வளர்ச்சி பயணத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் திறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த பயணத்திற்கு முன்னதாக, முதல்வர் அளித்த பேட்டியில், "பேச்சைக் குறைத்து, செயலில் காட்டுவதுதான் எனது பாணி" என்று உறுதியளித்தார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com