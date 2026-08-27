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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (12:47 IST)

ஒரு எருமை மாட்டுக்கு சொந்தம் கொண்டாடிய இருவர்.. டி.என்.ஏ டெஸ்ட் எடுக்க போலீஸார் முடிவு...

Buffalo
Written By: SIVA
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (12:47 IST)
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பீகார் மாநிலம் கயா மாவட்டத்தில் ஒரு எருமை மாட்டின் உரிமை தொடர்பான தகராறு போலீஸ் நிலையம் வரை சென்று, தற்போது டி.என்.ஏ. பரிசோதனை செய்யும் நிலைக்கு வந்துள்ளது. 
 
அட்ரி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட சேதுர் கிராமத்தை சேர்ந்த சூரஜ் யாதவின் எருமை மாடு சமீபத்தில் காணாமல் போனது. பல இடங்களில் தேடியும் மாடு கிடைக்காத நிலையில், நௌரங்கா டோலி பகுதியை சேர்ந்த பிரகாஷ் மன்ஜியின் வீட்டில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது.
 
அங்கு சென்ற சூரஜ், எருமை மாட்டை தனது வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தார். ஆனால் அந்த மாடு தன்னுடையது என்று பிரகாஷ் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இதையடுத்து இருவரும் போலீஸில் புகார் அளித்தனர். போலீஸார் மாட்டை காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்து வர செய்து, அங்கு கட்டி வைத்தனர். பேச்சுவார்த்தையில் தீர்வு ஏற்படாததால் சூரஜ் ஆதரவாளர்கள் திரண்டனர். பின்னர் மாடு சூரஜிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
 
இதனால் அதிருப்தியடைந்த பிரகாஷ், சூரஜ் மீது எஸ்சி/எஸ்டி சட்டத்தின் கீழ் புகார் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரம் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. அஜய் யாதவ் உள்ளிட்டோரின் கவனத்துக்கும் சென்றது. அவர்கள் டிஜிபியிடம் முறையிட்டனர்.
 
இதையடுத்து உண்மையான உரிமையாளரை கண்டறிய எருமைக்கு டி.என்.ஏ. பரிசோதனை நடத்த போலீஸாருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. காணாமல் போன எருமையின் தாய் அதே கிராமத்தில் இருப்பதால், அதன் டி.என்.ஏ.வுடன் ஒப்பிட்டு முடிவு செய்யப்பட உள்ளது.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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