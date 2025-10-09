வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (11:02 IST)

சந்திரசேகர் ராவின் மகன் உள்பட அரசியல் பிரபலங்கள் வீட்டுக்காவல்.. தெலுங்கானாவில் பரபரப்பு..!

தெலங்கானாவில் ஆளும் காங்கிரஸ் அரசின் மீது, பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியின் முக்கியத் தலைவர்கள் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
 
போக்குவரத்துக் கழகம் டீசல் பேருந்துகளை மின்சார பேருந்துகளாக மாற்ற 'பசுமை வரி' என்ற பெயரில் நகர பேருந்து கட்டணங்களைச் சமீபத்தில் அதிகரித்தது. இந்த கட்டண உயர்வை கண்டித்து, எதிர்க்கட்சியான பி.ஆர்.எஸ். கட்சி இன்று சாலை போக்குவரத்துக் கழக அலுவலகத்தை நோக்கி பேரணி நடத்தத் திட்டமிட்டிருந்தது.
 
இந்த எதிர்ப்பை தடுக்கும் வகையில், பி.ஆர்.எஸ். கட்சியின் செயல் தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர் ராவின் மகனுமான கே.டி. ராமா ராவ், முன்னாள் அமைச்சர் ஹரீஷ் ராவ் உள்ளிட்ட பல முக்கிய தலைவர்களைக் காவல்துறையினர் இன்று அவரவர் இல்லங்களில் வீட்டுக்காவலில் வைத்துள்ளனர்.
 
கே.டி. ராமா ராவ் தலைமையில் நகர பேருந்தில் பயணித்து சாலை போக்குவரத்துக் கழக அலுவலகம் வரை சென்று மனு அளிக்க பி.ஆர்.எஸ். திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், இந்த வீட்டுகாவல் கைது நடவடிக்கைகள் தெலங்கானா அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
 
Edited by Mahendran

200 இடங்களுக்கு மேல் திமுக வெற்றி பெறும்.. ஜோசியம் எல்லாம் சொல்ல முடியாது: அமைச்சர் எ.வ.வேலு

200 இடங்களுக்கு மேல் திமுக வெற்றி பெறும்.. ஜோசியம் எல்லாம் சொல்ல முடியாது: அமைச்சர் எ.வ.வேலுவரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறும் என்றும், அதிமுக அமைத்துள்ள கூட்டணி வலுவான கூட்டணியா இல்லையா என்பது குறித்து ஜோசியம் சொல்ல முடியாது என்றும் அமைச்சர் ஏ.வ. வேலு கூறியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தனித்தேர்வர்களின் +2 மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை அழிக்க முடிவு! - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு!

தனித்தேர்வர்களின் +2 மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை அழிக்க முடிவு! - அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவிப்பு!தனித்தேர்வர்களாக +2 தேர்வுகளை எழுதி உரிமைக் கோரப்படாமல் உள்ள மதிப்பெண் சான்றுகளை அழிக்க உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

ஒரே நாளில் 47 தமிழக மீனவர்களை கைது செய்த இலங்கை கடற்படை.. விசைப்படகுகளும் பறிமுதல்..!

ஒரே நாளில் 47 தமிழக மீனவர்களை கைது செய்த இலங்கை கடற்படை.. விசைப்படகுகளும் பறிமுதல்..!இன்று ஒரே நாளில் இரண்டு வெவ்வேறு இடங்களில் மொத்தம் 47 தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் மீனவர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பங்குச்சந்தையின் இன்றைய நிலவரம் என்ன? சென்செக்ஸ், நிப்டி அப்டேட்..!

பங்குச்சந்தையின் இன்றைய நிலவரம் என்ன? சென்செக்ஸ், நிப்டி அப்டேட்..!இந்திய பங்குச்சந்தை இந்த வாரம் திங்கள், செவ்வாய் ஆகிய இரண்டு நாட்கள் உயர்ந்த நிலையில், நேற்று காலை உயர்ந்து பின்னர் திடீரென மதியத்திற்கு மேல் சரிந்தது. இந்த நிலையில், இன்றும் பங்குச்சந்தை சரிவில் வர்த்தகம் தொடங்கியிருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தங்கம் விலை இன்றும் உயர்வு.. ரூ.91000க்கும் அதிகமான ஒரு சவரன் விலை.. ரூ.1 லட்சம் எப்போது?

தங்கம் விலை இன்றும் உயர்வு.. ரூ.91000க்கும் அதிகமான ஒரு சவரன் விலை.. ரூ.1 லட்சம் எப்போது?தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதும், ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ90 ஆயிரத்தை தாண்டி ஒரு லட்ச ரூபாயை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் பார்த்தோம். இந்த நிலையில், இன்றும் தங்கம் விலை உயர்ந்திருப்பது பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

