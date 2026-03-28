சனி, 28 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Updated : சனி, 28 மார்ச் 2026 (10:53 IST)

ஒரு அண்ணனுக்கு இதவிட வேறென்ன வேணும்!.. தம்பி செய்த சம்பவம்!. நெகிழ்ச்சி வீடியோ...

மனிதர்களிடம் அண்ணன் தம்பி உறவு என்பது முக்கியமான, அழகான உறவு. தம்பியுடையான் படைக்கு அஞ்சான் என சொல்வார்கள்.  அதேபோல் சகோதரர்கள் இருவர்களுக்கும் இடையே இருக்கும் புரிதலும், அன்பும், பாசமும், அரவணைப்பும் நெகிழ்ச்சியான ஒன்று. என்னதான் சகோதரர்களிடையே கோபமோ, மனக்கசப்போ, கருத்து வேறுபாடோ, சண்டையோ வந்தாலும் கூட அண்ணன் தம்பி என்கிற பாசம் விட்டுப் போவதில்லை. அண்ணனுக்கு ஒன்றென்றால் தம்பியும், தம்பிக்கு பிரச்சனை என்றால் அண்ணனும் வந்து நிற்பதுதான் அந்த உறவுக்கான மகத்துவம்.

ஒருபக்கம் தம்பியை பல அண்ணன்கள் ஆளாக்கி பார்க்கிறார்கள். அதாவது, தான் கஷ்டப்பட்டாலும் தம்பியை படிக்க வைத்து, தடம் மாறாமல் தடுத்து, அவனை சமூகம் மதிக்கும்படி ஒரு நல்ல பதவிக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தும் அண்ணன்கள் இங்கே பலரும் இருக்கிறார்கள். அதற்காக அவர்கள் பல தியாகங்களை செய்கிறார்கள்.

அந்தவகையில் தவறான நட்பில் இருந்த தன்னை மாற்றி பல தியாகங்களை செய்து போலீஸ் அதிகாரியாக மாற்றிய அண்ணனுக்கு அந்த தம்பி கொடுத்த மரியாதை தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

தான் போலீசாக பதவியேற்றுக் கொண்டவுடன் உயர் அதிகாரிகளுக்கு கொடுக்கும் சல்யூட் போல அண்ணனுக்கு மரியாதை கொடுத்து அண்ணனை தூக்கி தோளில் வைத்து பாசத்தை பரிமாறி கொள்ள, நெகிழ்ச்சியில் அண்ணன் கண்ணீர் விட்டு அழும் அந்த வீடியோ பலரையும் கண்கலங்க வைத்திருக்கிறது.




கேஸ் தட்டுப்பாடு எதிரொலி: வீடுகளுக்கு திரும்ப கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உத்தரவு..!மேற்காசியாவில் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே நிலவி வரும் போர்ச்சூழலால் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் மற்றும் எரிசக்தி தட்டுப்பாட்டை காரணம் காட்டி, டெல்லியில் உள்ள புகழ்பெற்ற இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அதிரடி உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவிக்கு பேராசிரியர் பாலியல் தொல்லை.. என்ன செய்கிறது PoSH அமைப்பு?அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவி ஒருவருக்கு பேராசிரியர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக எழுந்துள்ள புகார் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து முன்னாள் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தனது கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளார்.

டிரம்ப் - மோடி தொலைபேசி உரையாடலில் எலான் மஸ்க் கலந்து கொண்டாரா? என்ன காரணம்?அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோருக்கு இடையே சமீபத்தில் நடைபெற்ற தொலைபேசி உரையாடலில், உலகின் பெரும் செல்வந்தரான எலான் மஸ்க் பங்கேற்றது சர்வதேச அளவில் பெரும் கவனத்தை பெற்றுள்ளது.

'Gen Z' போராட்டத்தை தூண்டிவிட்டார்களா? நேபாள முன்னாள் பிரதமர், முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் கைது..!நேபாளத்தின் முன்னாள் பிரதமர் கே.பி. சர்மா ஒலி, கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற 'Gen Z' இளைஞர்களின் போராட்டங்களின்போது நேரிட்ட உயிரிழப்புகள் தொடர்பான வழக்கில் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தொடர் தாக்குதல்!.. ஈரானில் 1937 பேர் பலி!..கடந்த மாதம் 28ம் தேதி முதல் ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

