செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (08:21 IST)

முதலிரவு முடிந்தவுடன் நகைகளுடன் மணமகள் ஓட்டம்.. 12க்கும் மேற்பட்ட மணமகன்களை ஏமாற்றிய கும்பல்..!

முதலிரவு முடிந்தவுடன் நகைகளுடன் மணமகள் ஓட்டம்.. 12க்கும் மேற்பட்ட மணமகன்களை ஏமாற்றிய கும்பல்..!
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலிகாரில், ஒரு திருமண மோசடி கும்பலால் 12க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் ஏமாற்றப்பட்டுள்ளனர். திருமணம் முடிந்து மறுநாள் காலையில், தங்கள் புதுமண பெண்கள் நகைகள் மற்றும் ரொக்கப் பணத்துடன் மாயமானதைக் கண்டு மணமகன்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
 
இந்த கும்பல், மணமகன்களுடன் ஒரு நாள் இரவு தங்கிவிட்டு, திட்டமிட்டு கொள்ளையடிப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளது. முகேஷ் குப்தா என்ற உள்ளூர் நபரின் தலைமையில் இந்த கும்பல் செயல்படுவதாக கூறப்படுகிறது. ஒவ்வொரு திருமணத்திற்கும் மணமகன்களிடமிருந்து தலா ரூ. 1.25 லட்சம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
சமூக ஊடகங்கள் மூலம் கவர்ச்சிகரமான மணப்பெண்கள் குறைந்த செலவில் கிடைப்பதாக இளைஞர்களை குறிவைத்து, கார்வா சௌத் போன்ற நாட்களில் அவசரமாக திருமணங்கள் நடத்தப்படுவதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அவமானத்திற்கு அஞ்சி பலர் புகார் அளிக்கத் தயங்குவதாகவும் தெரிகிறது.
 
காவல்துறையினர் இந்த போலி திருமண கும்பலை பிடிக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

விஜயகாந்த் நடித்த 'புலன் விசாரணை' படம்கூட சுவாரசியமாக இருக்கும்; ஆனால் சி.பி.ஐ. புலன் விசாரணை சரியாக இருக்காது: சீமான்

விஜயகாந்த் நடித்த 'புலன் விசாரணை' படம்கூட சுவாரசியமாக இருக்கும்; ஆனால் சி.பி.ஐ. புலன் விசாரணை சரியாக இருக்காது: சீமான்சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த சீமான், கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கு சி.பி.ஐ. விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது குறித்து தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். அவர் கூறியதாவது:

வாய்மையே வெல்லும்! சிபிஐ விசாரணை குறித்த உத்தரவு குறித்து ஆதவ் அர்ஜூனா ட்வீட்..!

வாய்மையே வெல்லும்! சிபிஐ விசாரணை குறித்த உத்தரவு குறித்து ஆதவ் அர்ஜூனா ட்வீட்..!கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி, சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு அமைக்க பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

கரூர் சம்பவம்: சிபிஐ விசாரணை கோரியவரை திமுக அரசு மிரட்டியதா? அதிமுக கேள்வி..!

கரூர் சம்பவம்: சிபிஐ விசாரணை கோரியவரை திமுக அரசு மிரட்டியதா? அதிமுக கேள்வி..!கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக சி.பி.ஐ. விசாரணை கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த பிரபாகரன் செல்வகுமார் என்பவரை, தி.மு.க. ஒன்றியச் செயலாளர் ரகுநாதன் மிரட்டி, வழக்கை வாபஸ் பெறப் பணம் மற்றும் அரசு வேலை தருவதாக பேரம் பேசியுள்ளதாக அ.தி.மு.க. குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

இரவு நேரத்தில் மாணவிகள் வெளியே செல்லாதீர்கள்.. மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து மம்தா பானர்ஜி..!

இரவு நேரத்தில் மாணவிகள் வெளியே செல்லாதீர்கள்.. மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து மம்தா பானர்ஜி..!மேற்கு வங்க மாநிலம் துர்காப்பூரில் 23 வயது மருத்துவ மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

10 வயது சிறுவனை பாலியல் வன்கொடுமை சிறுவர் இல்ல காப்பாளர்.. தாயிடம் சிறுவன் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்..!

10 வயது சிறுவனை பாலியல் வன்கொடுமை சிறுவர் இல்ல காப்பாளர்.. தாயிடம் சிறுவன் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்..!10 வயது சிறுவனை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சிறுவர் இல்லக் காப்பாளர் கைது; பயிற்சியாளர் தொல்லையால் மாணவி தற்கொலை?

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com