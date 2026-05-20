டெல்லியில் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு: புதின், ஜி ஜின்பிங் கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு..
2026-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 12 மற்றும் 13 ஆகிய தேதிகளில், டெல்லியில் 18-வது பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. உலகளாவிய அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் இரு போர்களுக்கு மத்தியில், இந்தியாவின் தலைமையின் கீழ் நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாடு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. இம்மாநாட்டில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் பங்கேற்பது உறுதியாகியுள்ளது. சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் கலந்துகொள்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2020-ஆம் ஆண்டு எல்லை பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதல்களுக்குப் பிறகு, ஜின்பிங் இந்தியா வருவது இதுவே முதல்முறையாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. உலக அரங்கில் வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் குரலை ஓங்கி ஒலிக்க செய்வதையும், மேற்கத்திய நாடுகளின் பொருளாதார ஆதிக்கத்திற்குப் போட்டியாக ஒரு பன்முக உலக ஒழுங்கை உருவாக்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு பிரிக்ஸ் கூட்டமைப்பு செயல்படுகிறது.
ஈரான் போர் உள்ளிட்ட புவிசார் அரசியல் விவகாரங்களில் உறுப்பு நாடுகளிடையே நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகளைக் களைந்து, கூட்டமைப்பை ஒற்றுமையுடன் வழிநடத்த இந்தியா பாடுபட்டு வருகிறது. இந்த மாநாடு, சர்வதேச அரசியலில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் போன்றவர்களின் விமர்சனங்களுக்கு மத்தியிலும், வளரும் நாடுகளின் நலனை பாதுகாப்பதில் இந்தியா முக்கிய பங்காற்ற தயாராகி வருகிறது.
Edited by Siva
