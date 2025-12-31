புதன், 31 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (11:51 IST)

1 கோடி கிலோ நெய் .. ஒரே நபர் 2,417 மேகி பாக்கெட்டுக்கள் .. 2025ல் அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட பொருட்கள்..!

1 கோடி கிலோ நெய் .. ஒரே நபர் 2,417 மேகி பாக்கெட்டுக்கள் .. 2025ல் அதிகம் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட பொருட்கள்..!
2025-ஆம் ஆண்டு நிறைவடைய உள்ள நிலையில், ஆன்லைன் வர்த்தக நிறுவனமான பிளிங்கிட் தனது வாடிக்கையாளர்களின் சுவாரசியமான ஆர்டர் தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு '2025 in a Blink' என்ற புதிய விளம்பரத்தை தொடங்கியுள்ளது. 
 
இந்த ஆண்டு இந்தியா முழுவதும் ரூ. 1,05,16,879 கிலோ நெய் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளதை குறிப்பிட்டு, "அம்மா போதும் நிறுத்துங்க" என்ற வாசகம் நகைச்சுவையாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், "எது வேண்டுமானாலும் சமைத்துவிடுங்கள்" என்று சொல்பவர்களுக்காகவே 33,88,145 பாவற்காய்கள் ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கிண்டல் செய்துள்ளது. யாரோ ஒரு நபர் இந்த ஆண்டு மட்டும் 2,417 மேகி பாக்கெட்டுகளை வாங்கியுள்ளதையும், "மேகி செஞ்சாச்சா, மணாலி கிளம்பியாச்சா?" என்ற வரிகள் மூலம் பிளிங்கிட் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
 
வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் டெலிவரி ஊழியர்களுக்கு வழங்கிய ரூ. 47,36,59,235 டிப்ஸ் தொகைக்காக நிறுவனம் நன்றி தெரிவித்துள்ளது. இந்த ஆக்கப்பூர்வமான விளம்பர யுக்தி, பலராலும் "சிறந்த மார்க்கெட்டிங்" என பாராட்டப்பட்டு வருகிறது. வெறும் தகவலாக மட்டுமில்லாமல், மக்களின் உணர்வுகளோடும் மீம்ஸ் கலாச்சாரத்தோடும் ஒன்றிணைந்த இந்த விளம்பரங்கள் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன.
 
Edited by Siva

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நாங்கள் தான் நிறுத்தினோம்: புதிதாக உரிமை கொண்டாடும் சீனா..!

இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரை நாங்கள் தான் நிறுத்தினோம்: புதிதாக உரிமை கொண்டாடும் சீனா..!இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையேயான எல்லை மோதல்களை தணிப்பதில் தாங்கள் முக்கிய பங்காற்றியதாக அமெரிக்காவை தொடர்ந்து சீனாவும் தற்போது உரிமை கோரியுள்ளது.

PAN எண்ணுடன் ஆதாரை இணைக்க கடைசி நாள்!.. வருமான வரித்துறை முக்கிய தகவல்!...

PAN எண்ணுடன் ஆதாரை இணைக்க கடைசி நாள்!.. வருமான வரித்துறை முக்கிய தகவல்!...பல வருடங்களுக்கு முன்பு PAN என் இல்லாவிட்டால் வங்கி மற்றும் ஷேர் மார்க்கெட் போன்ற துறைகளில் பண பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாது என்கிற விதியை மத்திய அரசு கொண்டு வந்தது.

நள்ளிரவில் தூய்மை பணியாளர்கள் கைது.. சென்னை ரிப்பன் மாளிகை அருகே பரபரப்பு..!

நள்ளிரவில் தூய்மை பணியாளர்கள் கைது.. சென்னை ரிப்பன் மாளிகை அருகே பரபரப்பு..!சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த தூய்மை பணியாளர்கள் தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய கோரி நடத்தி வரும் போராட்டம் தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளது.

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உச்சமா? குறைந்ததா? சென்னை நிலவரம்..!

தங்கம், வெள்ளி விலை மீண்டும் உச்சமா? குறைந்ததா? சென்னை நிலவரம்..!புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை குறித்து தற்போது பார்ப்போம்.

காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல.. விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் போர்க்கொடி தூக்குமா? திமுக எப்படி சமாளிக்கும்?

காங்கிரஸ் மட்டுமல்ல.. விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் போர்க்கொடி தூக்குமா? திமுக எப்படி சமாளிக்கும்?தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை ஒட்டி திமுக கூட்டணியில் உள்ள மற்ற முக்கிய கட்சிகளான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகளும் இம்முறை கூடுதல் தொகுதிகளை எதிர்பார்க்கின்றன. குறிப்பாக, சமீபத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தின் மாநில அங்கீகாரத்தை பெற்றுள்ள விசிக, தங்களின் வளர்ச்சியை நிரூபிக்க இரட்டை இலக்க தொகுதிகளை கோரி வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com