சனி, 3 ஜனவரி 2026
Written By BALA
Last Modified: சனி, 3 ஜனவரி 2026 (17:24 IST)

மகாராஷ்டிரா தேர்தலில் டிவிஸ்ட்!.. போட்டியின்றி 68 இடங்களில் பாஜக வெற்றி!..
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 29 மாநகராட்சிகளுக்கான தேர்தல் வருகிற 15ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. நேற்று மாலைதான் வேட்பாளர் பட்டியலும் வெளியானது. ஆனால் தேர்தல் நடப்பதற்கு முன்பே பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியான சிவசேனா மொத்தம் 68 இடங்களில் போட்டியிடாமலேயே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள்.

அதாவது அந்த தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட மற்ற கட்சியினர் அனைவரும் வாபஸ் பெற்றதால் பாஜக வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேவின் சொந்த ஊரான தானேவில் 7 பேர் வரை போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

அதேபோல் பிவாண்டி மற்றும் பன்வெல் மாநகராட்சிகளிலும் 6 பேர் போட்டியிட்டு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். வேட்பாளர்களை அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ மூலம் மிரட்டி பயமுறுத்தி அவர்களுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து வெற்றிகளை விலைக்கு வாங்க பாஜக முயற்சிக்கிறது. இதனை தேர்தல் ஆணையம் வேடிக்கை பார்ப்பது வெட்கக்கேடானது என உத்தவ் சிவசேனா காட்டமாக கருத்து தெரிவித்திருக்கிறது உத்தவ் சிவசேனா கூட்டணி.

மேலும், மாநில தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் பாஜக கூட்டணிக்கு சாதகமாக செயல்படுவதாக தேசியவாத காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றன.  வேட்புமனு பரிசீலனையின் போது எதிர்கட்சி வேட்பாளர்களின் மனுக்களை தேர்தல் அதிகாரிகள் தள்ளுபடி செய்கிறார்கள். அதற்கு பின்னணியில் ஆளுங்கட்சி பிரமுகர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவும் அக்கட்சிகள் புகார் சொல்லியிருக்கிறது.

வெனிசுலாஅதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோ கைது.. நாடு கடத்தப்பட்டதாக டிரம்ப் அறிவிப்பு!தென் அமெரிக்க நாடான வெனிசுலாவில் கடந்த சில மாதங்களாக நிலவி வந்த அரசியல் பதற்றம், இன்று உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. வெனிசுலா மீது அமெரிக்க படைகள் மிகப்பெரிய அளவிலான வான்வழித் தாக்குதலை நடத்தியுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

மாசடைந்த குடிநீரை குடித்ததால் விபரீதம்.. 10 பேர் பலி.. மருத்துவமனையில் 200 பேர்..!மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் மாசடைந்த குடிநீரை பருகியதால் ஏற்பட்ட விபரீதத்தில் இதுவரை 10 பேர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

யார் அடுத்த முதல்வர்?.. கருத்துக்கணிப்பில் பழனிச்சாமியை பின்னுக்கு தள்ளிய விஜய்!...நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி கடந்த இரண்டு வருடங்களாகவே அரசியல் களத்திலும் செயல்பட்டு வருகிறார்.

தமிழ்நாடு, கேரளா தான் முக்கியம்.. காங்கிரஸ் தொண்டர்களுக்கு ராகுல் காந்தி அறிவுறுத்தல்..!கடந்த ஆண்டு பீகார் மற்றும் டெல்லி தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் பின்னடைவை சந்தித்த நிலையில், 2026-ல் நடைபெறவுள்ள கேரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தல்கள் அக்கட்சிக்கு மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, கேரளாவில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் காங்கிரஸ் கூட்

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கு பதில் புதிய திட்டம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..!பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த கோரி அரசு ஊழியர்கள் போராடி வந்த நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் "தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம்" என்ற புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார்.

