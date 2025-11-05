புதன், 5 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 5 நவம்பர் 2025 (14:51 IST)

போலி பிரச்சினைகளை உருவாக்குவது ராகுல் காந்தியின் வழக்கம்: பாஜக பதிலடி

போலி பிரச்சினைகளை உருவாக்குவது ராகுல் காந்தியின் வழக்கம்: பாஜக பதிலடி
ஹரியானா மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் "வாக்குத் திருட்டு" நடந்ததாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகளை, மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தலைமையிலான பாஜக கடுமையாக மறுத்துள்ளது. 
 
ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டுகளை "அடிப்படை இல்லாத நாடகம்" என்று கிண்டல் செய்துள்ள பாஜக, "போலியான பிரச்சினைகளையும், வெளிநாட்டு பயணங்களில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கருத்துகளையும்" பயன்படுத்துவதாக குற்றம் சாட்டியது.
 
"பிரேசில் மாடலின் புகைப்படம்" வாக்காளர் பட்டியலில் பலமுறை பயன்படுத்தப்பட்டதாக ராகுல் காந்தி கூறியதை கேலி செய்த ரிஜிஜு, இது அவரது தோல்விகளை மறைக்கும் முயற்சி என்றார். மேலும், "போலிப் புகைப்படம், போலிப் பெயர், போலிப் பிரச்சினை"களை உருவாக்குவது ராகுல் காந்தியின் வழக்கம் என்றும் அவர் சாடினார்.
 
ரிஜிஜு பேசுகையில், ராகுல் காந்தி தேர்தல் சமயத்தில் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று, அங்கிருந்து கட்டுக்கதைகளை எடுத்து வந்து நேரத்தை வீணடிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், ஹரியானா பிரச்சினையை இப்போது பேசுவது பீகார் தேர்தலிலிருந்து கவனத்தை திசைதிருப்பும் முயற்சி என்றும் கூறினார்.
 
"அணு குண்டு வெடிக்கப் போகிறது" என்று ராகுல் காந்தி அடிக்கடி சொல்வதை கிண்டலடித்த ரிஜிஜு, காங்கிரஸின் தோல்விக்கு அக்கட்சியின் உள் பூசல்களே காரணம் என்று அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்களே ஒப்புக்கொண்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார்.
 
Edied by Siva
 

அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு அல்வா!... முதலமைச்சர் வேட்பாளராக விஜய் தேர்வு!..

அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு அல்வா!... முதலமைச்சர் வேட்பாளராக விஜய் தேர்வு!..விஜய் தற்போது பொதுக்குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருப்பது நிர்வாகிகளுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்திருக்கிறது.

கரூர் சம்பவம் உள்பட தவெக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட 12 தீர்மானங்கள்..!

கரூர் சம்பவம் உள்பட தவெக பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட 12 தீர்மானங்கள்..!கரூரில் நடைபெற்ற கழக பிரசாரத்தின்போது, தமிழக அரசால் திட்டமிட்டு பாதுகாப்பு குறைபாடுகளுடன் நிகழ்ந்த அசம்பாவிதத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

வெள்ளி நகைகளையும் இனி வங்கிகளில் அடகு வைக்கலாம்: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு..!

வெள்ளி நகைகளையும் இனி வங்கிகளில் அடகு வைக்கலாம்: ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு..!இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் புதிய அறிவிப்பின்படி, இனி மக்கள் தங்க நகைகளை போலவே வெள்ளி நகைகள் மற்றும் நாணயங்களை அடகு வைத்தும் வங்கிகளில் கடன் பெறலாம். இந்த நடைமுறை 2026ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

ஹரியாணாவில் 25 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள்: ராகுல் காந்தி வெளியிட்ட 'H Files..!

ஹரியாணாவில் 25 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள்: ராகுல் காந்தி வெளியிட்ட 'H Files..!ஹரியாணா சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 25 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள் மூலம் 'வாக்குத் திருட்டு' நடைபெற்றுள்ளதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டி, அதற்கு ஆதாரமாக 'எச் பைல்ஸ்' (H Files) ஆவணங்களை இன்று வெளியிட்டார்.

தவெக தலைமையில் தான் கூட்டணி.. சிறப்பு பொதுக்குழுவில் அதிரடி முடிவு..!

தவெக தலைமையில் தான் கூட்டணி.. சிறப்பு பொதுக்குழுவில் அதிரடி முடிவு..!தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்த கூட்டத்தில் தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைமையில் தான் கூட்டணி அமைக்கப்படும் என்று அதிரடியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com