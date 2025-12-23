செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (12:08 IST)

நாட்டை அவமதிக்கும் கலையில் ராகுல் காந்தி கைதேர்ந்தவர்.. பாஜக விமர்சனம்

நாட்டை அவமதிக்கும் கலையில் ராகுல் காந்தி கைதேர்ந்தவர்.. பாஜக விமர்சனம்
மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ஜெர்மனியில் ஆற்றிய உரைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. பெர்லினில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய ராகுல் காந்தி, இந்தியாவில் சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை போன்ற தன்னாட்சி அமைப்புகளை பாஜக அரசு தனது அரசியல் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துவதாக குற்றம்சாட்டினார்.
 
இதற்குப் பதிலடி கொடுத்துள்ள பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் ஷெஸாத் பூனாவாலா, "நாட்டை அவமதிக்கும் கலையில் ராகுல் காந்தி கைதேர்ந்தவர்" என்று விமர்சித்துள்ளார். 
 
ராகுல் காந்தி தன்னை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் என்பதை விட, பொய் பிரசாரங்களின் தலைவராகவும், இந்தியாவுக்கு எதிரான சக்திகளின் முகவராகவும் காட்டிக்கொள்வதாக அவர் சாடினார். 
 
வெளிநாட்டு மண்ணில் நின்று கொண்டு இந்திய நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்திய மக்கள் குறித்து ராகுல் அவதூறு பரப்புவதையே வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளார் என்றும் பாஜக குற்றம்சாட்டியுள்ளது. 
 
நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் முடியும் முன்பே ராகுல் ஜெர்மனி சென்றது ஏற்கனவே விமர்சனத்திற்குள்ளான நிலையில், தற்போதைய அவரது பேச்சு அரசியல் களத்தில் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மிகப்பெரிய அளவில் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளது: மம்தா பானர்ஜி

வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மிகப்பெரிய அளவில் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளது: மம்தா பானர்ஜிமேற்கு வங்கத்தில் அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் மிகப்பெரிய அளவில் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளதாக மாநில முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

வழக்கம்போல் வெளிநாட்டுக்கு சென்று மத்திய அரசை குறை கூறிய ராகுல் காந்தி.. ஜெர்மனியில் என்ன சொன்னார்?

வழக்கம்போல் வெளிநாட்டுக்கு சென்று மத்திய அரசை குறை கூறிய ராகுல் காந்தி.. ஜெர்மனியில் என்ன சொன்னார்?ஜெர்மனிக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளை பாஜக அரசு அரசியல் ஆயுதங்களாக பயன்படுத்துவதாக கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். பெர்லினில் உள்ள ஹெர்டி பள்ளியில் மாணவர்களிடையே உரையாற்றிய அவர், அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ ஆகிய அமைப்புகள் தன்னாட்சி அதிகாரத்தை இழந்துவிட்டதாக குற்றம்சாட்டினார்.

இன்னும் சில மாதங்களில் ஒரு சவரன் ரூ.2,00,000 என உயரும்.. நகை வியாபாரிகள் கணிப்பு..

இன்னும் சில மாதங்களில் ஒரு சவரன் ரூ.2,00,000 என உயரும்.. நகை வியாபாரிகள் கணிப்பு..சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் புதிய வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளது. ஏற்கனவே ஒரு சவரன் ஒரு லட்சத்தை தாண்டியிருந்த நிலையில், இன்று மேலும் ரூ.1,600 உயர்ந்து பொதுமக்களுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளது. இதன் மூலம் ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,02,160 என்ற புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,770-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க சிறப்பு முகாம்கள்: தேதியை அறிவித்த தேர்தல் ஆணையம்..!

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க சிறப்பு முகாம்கள்: தேதியை அறிவித்த தேர்தல் ஆணையம்..!தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம் மற்றும் திருத்தங்களுக்கான சிறப்பு முகாம்கள் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, வரும் டிசம்பர் 27, 28 மற்றும் ஜனவரி 3, 4 ஆகிய சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அந்தந்த வாக்குச்சாவடி மையங்களில் இந்த முகாம்கள் நடைபெறவுள்ளன.

இன்று பியூஷ் கோயல் தமிழ்நாடு வருகை.. என்.டி.ஏ கூட்டணி வலுப்படுமா?

இன்று பியூஷ் கோயல் தமிழ்நாடு வருகை.. என்.டி.ஏ கூட்டணி வலுப்படுமா?தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான கூட்டணி வியூகங்களை வகுக்க இன்று சென்னை வருகிறார். சென்னை வந்திறங்கியதும், அவர் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை மற்றும் பிற முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் முதற்கட்ட ஆலோசனைகளை நடத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com