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Written By SIVA SIVA

எஸ்.ஐ.ஆர் போராட்டத்திற்கு நடுவில் ஓய்வெடுக்க வியட்நாம் சென்ற ராகுல் காந்தி: பாஜக கிண்டல்

ராகுல் காந்தி
Written By: SIVA
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (17:25 IST)
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நாட்டின் பல பகுதிகளில் எஸ்.ஐ.ஆர் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் தலைமையிலான போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தனிப்பட்ட பயணமாக வியட்நாம் சென்றுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. விமானத்தின் பிசினஸ் வகுப்பில் ராகுல் காந்தி அமர்ந்திருக்கும் காணொலியை தனது அதிகாரப்பூர்வ 'எக்ஸ்' பக்கத்தில் பகிர்ந்த பாஜக, "பொய்களை பரப்புவதில் சோர்வடைந்துவிட்டதால் ஓய்வெடுக்க வியட்நாம் சென்றுள்ளார்" என்று கிண்டலாக விமர்சித்துள்ளது.
 
பாஜகவின் இந்த விமர்சனத்திற்கு பதில் அளித்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சி, ராகுல் காந்தியின் பயணத்தை நியாயப்படுத்தியுள்ளது. ராகுல் காந்திக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஒன்று உள்ளதாகவும், அதற்காக சில நாட்கள் விடுப்பு எடுத்து வியட்நாம் சென்றுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த காங்கிரஸ் தலைவர் சந்தீப் தீட்சித், எதிர்க்கட்சி தலைவராக ராகுல் காந்திக்கு தனது சொந்தப் பொறுப்புகள் உள்ளதாகவும், அவர் எங்கு சென்றாலும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் அறிஞர்களை சந்தித்து நாட்டிற்கு பயனளிக்கும் காரியங்களையே செய்து வருவதாகவும் கூறினார். 
 
மேலும், ராகுல் காந்தி பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்கிறார்; ஆனால் பிரதமர் மோடி அவ்வாறு செய்கிறாரா என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர், பிரதமரின் வெளிநாட்டு பயணங்களையும் சுட்டிக்காட்டி பாஜகவிற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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