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  4. BJP Leads in West Bengal and Assam Bypolls; AINRC Secures Victory in Puducherry
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 9 October 2026 (11:47 IST)

மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பாஜக வெற்றி முகம்.. தமிழகத்தில் தவெக தான்..

மேற்கு வங்கம் இடைத்தேர்தல்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (11:47 IST)
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மேற்கு வங்கம், அஸ்ஸாம் மற்றும் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் பலமான ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகின்றன. 
 
மேற்கு வங்கத்தின் ரெஜிநகர் மற்றும் நந்திகிராம் ஆகிய இரண்டு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் ஆரம்பச் சுற்றுகள் முதலே பாஜக வேட்பாளர்கள் கணிசமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை பெற்று முன்னணியில் உள்ளனர். திரிணமூல் காங்கிரஸின் 15 ஆண்டுகால ஆட்சியை பாஜக முடிவுக்குக் கொண்டுவந்த பிறகு, அங்கு நிலவும் அரசியல் சூழலை வெளிப்படுத்தும் முக்கியக் காரணியாக இந்தத் தேர்தல் முடிவுகள் பார்க்கப்படுகின்றன.
 
அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் காலியான நகோன் மக்களவைத் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தலில் 76.19 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், பாஜக வேட்பாளர் தேவசிஷ் சர்மா, காங்கிரஸ் மற்றும் அகில இந்திய ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி  வேட்பாளர்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளிப் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகித்து வருகிறார்.
 
புதுச்சேரியின் தட்டஞ்சவாடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் 80.81 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. முதல்வர் என். ரங்கசாமியின் என்டிஏ கூட்டணிக் கட்சியான என்.ஆர். காங்கிரஸ் வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்த், காங்கிரஸ் வேட்பாளரை 8,482 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் புதுச்சேரி முதலமைச்சரின் ஆட்சிக்கு மக்கள் மத்தியில் உள்ள ஆதரவு மீண்டும் நிரூபணமாகியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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