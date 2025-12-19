வங்கதேசம் போல் தான் மேற்குவங்கமும் உள்ளது.. சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து பாஜக விமர்சனம்..!
மேற்கு வங்கத்தில் நிலவும் சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்குலைவை அண்டை நாடான வங்கதேசத்தின் தற்போதைய நெருக்கடியுடன் ஒப்பிட்டு முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியை பாஜக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.
மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளின் இடையே, 'ரோகிங்கியா முஸ்லிம்கள்' சட்டவிரோதமாக பட்டியலில் சேர்க்கப்படுவதாக பாஜக தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
இதற்கிடையில், வங்கதேச மாணவர் தலைவர் ஷெரீப் உஸ்மான் ஹாதி கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து அங்கு இந்தியாவுக்கு எதிரான வன்முறை வெடித்துள்ளது. சிட்டகாங்கில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகம் மீது போராட்டக்காரர்கள் கற்களை வீசித் தாக்குதல் நடத்தினர்.
ராஜஷாஹி மற்றும் டாக்காவிலும் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. இந்த மரணத்திற்கு இந்தியாவும் அவாமி லீக் கட்சியுமே காரணம் என போராட்டக்காரர்கள் குற்றம் சாட்டும் நிலையில், வங்கதேசத்தின் இந்த வன்முறாஇ சூழல் மேற்கு வங்கத்திலும் எதிரொலிப்பதாக பாஜக சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
எல்லையோரப் பகுதிகளில் நிலவும் இந்த பதற்றம் இந்திய பாதுகாப்பிற்கு பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.
