Mahendran
புதன், 10 டிசம்பர் 2025 (11:12 IST)

பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடரின் நடுவே ராகுல் காந்தி ஜெர்மனி பயணம்: வெளிநாட்டு நாயகன் என பாஜக விமர்சனம்..!

நாடாளுமன்றக் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் டிசம்பர் 19 வரை நடைபெற உள்ள நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி டிசம்பர் 15 முதல் 20 வரை ஜெர்மனிக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் முடிவை பா.ஜ.க.வின் ஷெஸாத் பூனாவாலா கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
 
ராகுல் காந்தி, இந்திய காங்கிரஸின் அயலக அணி ஏற்பாடு செய்துள்ள நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளவும், பெர்லினில் புலம்பெயர்ந்த இந்தியர்களை சந்திக்கவும் செல்வதாக காங்கிரஸ் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.
 
இந்த வெளிநாட்டு பயணத்தை விமர்சித்த ஷெஸாத் பூனாவாலா, ராகுலை "வெளிநாட்டு நாயகன்" மற்றும் "சுற்றுலாத் தலைவர் என்று கிண்டல் செய்தார். நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நடக்கும்போதே அவர் வெளிநாடு செல்வதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
முன்னதாக, பிகார் தேர்தல் சமயத்திலும் ராகுல் வெளிநாடு சென்றதை நினைவுபடுத்திய பா.ஜ.க. செய்தி தொடர்பாளர், ராகுலின் கடமை உணர்வு குறித்து கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
 
Mahendran

மட்டன் பிரியாணி, வஞ்சிர மீன்.. அ.தி.மு.க. பொதுக்குழுவில் அசத்தும் விருந்து!

மட்டன் பிரியாணி, வஞ்சிர மீன்.. அ.தி.மு.க. பொதுக்குழுவில் அசத்தும் விருந்து!அ.தி.மு.க.வின் செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழுக் கூட்டம் இன்று சென்னை வானகரத்தில், அவைத் தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் தலைமையில் தொடங்கியது. மாநிலம் முழுவதிலுமிருந்து ஆயிரக்கணக்கான நிர்வாகிகள் இதில் கலந்துகொண்டுள்ளனர். இந்த கூட்டத்தில், அரசியல் முக்கியத்துவம் ஒருபுறம் இருக்க, உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள பிரம்மாண்டமான சைவ மற்றும் அசைவ உணவுப் பட்டியல் குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நயினார் நாகேந்திரன் எந்த தொகுதியில் நின்றாலும் டெபாசிட் இழக்க வைக்க செய்வோம்: செங்கோட்டையன் சவால்

நயினார் நாகேந்திரன் எந்த தொகுதியில் நின்றாலும் டெபாசிட் இழக்க வைக்க செய்வோம்: செங்கோட்டையன் சவால்பா.ஜ.க. மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை எந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டாலும் டெபாசிட் இழக்க செய்வதே தங்கள் லட்சியம் என்று தமிழக வெற்றி கழகத்தின் நிர்வாக குழுத் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் ஆவேசமாக சூளுரைத்துள்ளார்.

2 நாள் சரிவுக்கு பின் இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!

2 நாள் சரிவுக்கு பின் இந்திய பங்குச்சந்தை ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதி..!இந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெரும் சரிவில் இருந்தது என்பதும், இரண்டே நாட்களில் சென்செக்ஸ் ஆயிரம் புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்ததால் முதலீட்டாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் என்பதையும் பார்த்தோம்.

மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை.. மீண்டும் உச்சம் செல்லும் வெள்ளி.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.8000 உயர்வு..!

மீண்டும் உயர்ந்த தங்கம் விலை.. மீண்டும் உச்சம் செல்லும் வெள்ளி.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.8000 உயர்வு..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வந்தாலும், பெரிய அளவில் மாற்றம் இன்றி கிட்டத்தட்ட ஒரே விலையில் தான் இருந்து வருகிறது என்பதைப் பார்த்து வருகிறோம்.

அதிமுக பொது குழு இன்று கூடுகிறது.. ஓபிஎஸ்சை இணைக்க ஈபிஎஸ் சம்மதமா?

அதிமுக பொது குழு இன்று கூடுகிறது.. ஓபிஎஸ்சை இணைக்க ஈபிஎஸ் சம்மதமா?நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு அ.தி.மு.க. பொதுக்குழு, கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று கூட உள்ளது. பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலை தற்போது நிலவி வரும் நிலையில், இந்த பொதுக்குழு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

