செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 2 டிசம்பர் 2025 (16:42 IST)

பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடும் சோனியா காந்தி.. தமிழில் அடித்த போஸ்டரால் பரபரப்பு..!

பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடும் சோனியா காந்தி.. தமிழில் அடித்த போஸ்டரால் பரபரப்பு..!
கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மூணாறு பஞ்சாயத்தில் பா.ஜ.க. போட்டியிடும் வேட்பாளர் பெயர்  சோனியா காந்தி என்பது, உள்ளூர் அரசியலில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.
 
இவரது தந்தை, மறைந்த துரை ராஜ், காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவராக இருந்தவர். முன்னாள் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி மீதான அபிமானத்தால் தனது மகளுக்கு அந்த பெயரை சூட்டியுள்ளார்.
 
ஆனால், திருமணத்திற்கு பிறகு இவரது அரசியல் நிலைப்பாடு மாறியது. இவரது கணவர் சுபாஷ், பா.ஜ.க-வின் தீவிர ஊழியர். கணவரின் வழியை பின்பற்றி, சோனியா காந்தி தற்போது பா.ஜ.க. ஆதரவு வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார்.
 
இவரது பெயர், காங்கிரஸ் வேட்பாளரான மஞ்சுளா ரமேஷுக்கு சவாலாக மாறியுள்ளது. ஏனெனில் காங்கிரஸ் பிரமுகரின் பெயரில் போட்டியிடுவது வாக்காளர்களுக்கு மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி, வாக்குகளை பிரிக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
 
கேரள உள்ளாட்சித் தேர்தல் டிசம்பர் 9 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது.

Edited by Mahendran
 

'சஞ்சார் சாத்தி' செயலி கட்டாயம், ஆனால் கட்டாயம் அல்ல: மத்திய அமைச்சர் சிந்தியா விளக்கம்!

'சஞ்சார் சாத்தி' செயலி கட்டாயம், ஆனால் கட்டாயம் அல்ல: மத்திய அமைச்சர் சிந்தியா விளக்கம்!மத்திய அரசின் தொலைத்தொடர்புத் துறை அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் 'சஞ்சார் சாத்தி' செயலியை முன்கூட்டியே நிறுவ வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டதால், இது தனிநபர் தனியுரிமையை மீறுவதாகக் கூறி பெரும் அரசியல் சர்ச்சை வெடித்தது.

புதுவையில் விஜய்யின் ரோடு ஷோ... அனுமதி பெற முதலமைச்சரை சந்திக்கும் புஸ்ஸி ஆனந்த்!

புதுவையில் விஜய்யின் ரோடு ஷோ... அனுமதி பெற முதலமைச்சரை சந்திக்கும் புஸ்ஸி ஆனந்த்!புதுச்சேரியில் விஜய்யின் கட்சி தலைவரான புஸ்ஸி ஆனந்த், தளபதி விஜய்யின் ரோடு ஷோவுக்கு அனுமதி கோரி மீண்டும் காவல்துறையை அணுகியுள்ளார்.

ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் மகள் தற்கொலை: வரதட்சணை கொடுமை புகார் குறித்து விசாரணை!

ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் மகள் தற்கொலை: வரதட்சணை கொடுமை புகார் குறித்து விசாரணை!ஆந்திர பிரதேசம் குண்டூர் மாவட்டத்தில், ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் 25 வயது மகள், மாதூரி சாஹிதிபாய், தனது பெற்றோர் வீட்டில் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

SIR பெயரில் ஒரு சைபர் க்ரைம்.. போலி APK ஃபைல்களை க்ளிக் செய்ய வேண்டாம்..

SIR பெயரில் ஒரு சைபர் க்ரைம்.. போலி APK ஃபைல்களை க்ளிக் செய்ய வேண்டாம்..நாளுக்கு நாள் பெருகி வரும் சைபர் குற்றவாளிகள், நாட்டில் நடக்கும் அன்றாட நிகழ்வுகளை பயன்படுத்திப் பணத்தை பறித்து வருகின்றனர். தற்போது, தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர சீர்திருத்தம் தொடர்பான பணிகளை பயன்படுத்தியும் புதிய மோசடி அரங்கேறி வருகிறது.

அரசியலில் எந்தப் புயல் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள தி.மு.க. தயார்: தங்கம் தென்னரசு

அரசியலில் எந்தப் புயல் வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ள தி.மு.க. தயார்: தங்கம் தென்னரசுவிருதுநகர் மாவட்டம் காரியாபட்டி அருகே தி.மு.க. வடக்கு மாவட்டச் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நிதி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தலைமை வகித்தார்.

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

